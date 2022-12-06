زوجة أشرف حكيمي: سأساند المغرب.. لكن لو فازت إسبانيا سأفرح لأنها بلدي

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - هبة أبو خريص

صرّحت هبة أبو خريص زوجة أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب، أنها ستشجع أسود الأطلس في مواجهة بلادها إسبانيا.

أبو خريص (أو أبوك كما تُعرَف في إسبانيا) مولودة في مدريد لعائلة تونسية ليبية.

وصرّحت أبو خريص عبر راديو ماركا: "أشعر ببعض من التوتر اليوم. أنا من مدريد وُلدت وترعرعت فيها، هي مدينتي، وكذلك أنا مشجعة بعض الشيء لـ ريال مدريد".

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وعن أي منتخب ستشجع، أوضحت: "سأساند عائلتي بالطبع، حيث عائلتي سأكون أنا، وفي هذه الحالة زوجي -الذي هو من مدريد كذلك- يلعب لـ المغرب، ولذلك سأشجع المغرب بالطبع".

وأشارت: "لم نستطع رؤية أشرف منذ أسبوع تقريبا، لكنه مركز في المعسكر، آمل أن يسير كل شيء على ما يرام اليوم".

وشددت: "أيا كانت النتيجة سأفرح، لأن إسبانيا هي بلدي، أنا إسبانية، أحمل إسبانيا في قلبي".

وكشفت: "أمس قابلت أليس كامبيلو (زوجة ألفارو موراتا) وقالت لي غدا سنكون أعداء، فقلت لها: لا، لا، أنتِ وأنا سنكون أصدقاءً دوما".

وأتمت: "سأذهب إلى الملعب. الجمهور المغربي مميز للغاية ويحضرون بكل الآلات لعزف الموسيقى وتشجيع فريقهم. المباراة ستكون رائعة".

أبو خريص (36 عامًا) ممثلة معروفة في إسبانيا، وتتحدّث بطلاقة الإسبانية والعربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية.

واشتهرت أبو خريص بدور "فاطمة" في مسلسل "El Príncipe" الذي عُرض بين 2014 و2017.

ووُلد حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي وريال مدريد وإنتر ميلان وبوروسيا دورتموند السابق، في مدريد لعائلة مغربية، لكنه اختار تمثيل منتخب المغرب مبكرًا للغاية.

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