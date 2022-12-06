"هل قمت برشوة جاساما؟".. إيتو يعتدي بالضرب على "يوتيوبر" جزائري ويحطم كاميرته

اعتدى صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بالضرب على سعيد مأموني "اليوتيوبر" الجزائري.

ووقع الحادث أثناء خروج إيتو من ملعب 974 عقب مشاهدته مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16 لكأس العالم 2022.

ونشرت صحيفة "لا أوبينيون" الإسبانية مقطع فيديو أظهر اعتداء إيتو بالضرب على نظيره الجزائري رغم محاولة العديدين إثناء نجم برشلونة وإنتر ميلان السابق.

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وظهر مأموني في مقطع فيديو لاحق عبر قناته على "يوتيوب" أوضح فيه أنه سأل إيتو عما إذا كان قد تقدّم برشوة لـ باكاري جاساما.

ويشير مأموني إلى الجامبي جاساما حكم مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، المباراة التي فازت بها الكاميرون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي.

واستعرض مأموني الكدمات الموجودة في جسده جراء الضرب، كما أظهر كاميرته المُحطمة.

ويعد إيتو أحد سفراء كأس العالم، وقد ظهر بشكل مكثف في مباريات المونديال المختلفة، وليس في مباريات منتخب بلاده الكاميرون فقط.

وودعت الكاميرون البطولة من الدور الأول بعد حصدها 4 نقاط من هزيمة أمام سويسرا، وتعادل مذهل أمام صربيا، وفوز تاريخي على الكاميرون لم يكن كافيًا.