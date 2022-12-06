تيتي: عودة نيمار تعني الكثير.. ولن نحيد عن الاخلاق الرياضية في احتفالاتنا

وصف تيتي مدرب البرازيل عودة النجم نيمار إلى فريقه بإنها إضافة تعني الكثير، وذلك عقب قيادة السليساو للعبور إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

وتألق نيمار في فوز البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وقال تيتي في تصريحات للصحفيين: "عودة نيمار شكلت إضافة كبيرة للمنتخب من الناحية الفنية والناحية المعنوية للاعبين في الملعب".

وأضاف "نيمار يمثل أيقونة تواصل للاعبين يحفزهم ويشجعهم ويرفع معنوياتهم كما أنه بمهاراته الفريدة يساعد الفريق".

ويرى أن نيمار "لاعب حاسم وسيظهر أفضل ما عنده في المرحلة المقبلة من كأس العالم".

وأشاد المدرب بقدرات لاعبه ريتشارلسون قائلا "لقد سجل هدفا رائعا في مباراة كوريا ويسعى مع بقية زملائه لإسعاد الشعب البرازيلي ومحبي الكرة البرازيلية بأفضل المستويات الفنية".

وأكمل "هدفنا الوصول للقب السادس في تاريخ البرازيل، ففريقنا يضم عناصر مميزة تمتاز بفهم تكتيكي وأخلاقيات عالية وقد ظهر ذلك من خلال رفع اللاعبين لصورة اسطورة الكرة البرازيلية بيليه وتضامنهم معه في ظروفه المرضية".

وأتم "المنتخب البرازيلي مثل أسرة واحدة والاحتفال بالأهداف أمام الجماهير لم يخرج عن كونه احتفال، لم ولن نحيد عن الاخلاق الرياضية في احتفالاتنا".

وظهر لاعبو البرازيل وهم يرقصون السامبا عقب كل هدف أمام كوريا.

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وتأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي البطولة لملاقاة كرواتيا الجمعة المقبلة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وصنع نيمار الهدف الأول أمام كوريا قبل أن يسجل الثاني ليفوز بجائزة رجل المباراة.

نبذة عن نيمار

يسير نيمار بخطى ثابتة لتحطيم الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم بيليه كهداف منتخب البرازيل، رقم قد يُحطَم خلال كأس العالم 2022.

أحد أفضل اللاعبين البرازيليين على الإطلاق، شكّل ثلاثية هجومية هي الأعظم في التاريخ الحديث مع ليونيل ميسي ولويس سواريز في برشلونة.

صاحب أغلى انتقال في عالم كرة القدم عندما فسخ عقده مع البلاوجرانا بدفع الشرط الجزائي البالغ 220 مليون يورو للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة، بذكرى حزينة في 2014 عندما تعرض لالتحام قوي بواسطة خوان كاميلو زونييجا لاعب كولومبيا أبعده عن بقية البطولة وغيّبه عن بلاده في الخسارة بسباعية ضد ألمانيا.

أثار نيمار الرعب وقتها بسقوطه عندما قال لزملائه "إنه لا يشعر بقدميه".

فاز نيمار مع البرازيل بكأس القارات 2013، لكنه غاب عن التتويج بكوبا أمريكا 2019 مما يضعه أمام حتمية تحقيق إنجاز هائل لبلاده للاقتراب من إرث بيليه الذي لا يُضاهى.

ظهر نيمار كضيف شرف في الحلقة الثامنة من الموسم الثالث للمسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابل".

ماذا قدم أمام كوريا الجنوبية؟

الدقائق: 81

الأهداف: 1

صناعة الأهداف: 1

لمس الكرة: 64 مرة

صناعة الفرص: 2

التسديدات: 3

التمريرات الصحيحة: 36 من أصل 42

المراوغات الناجحة: 2

الفوز بالثنائيات: 5

الحصول على أخطاء: 3