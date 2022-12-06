بينتو يعلن رحيله عن تدريب كوريا: اتخذت هذا القرار منذ سبتمبر الماضي

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

باولو بينتو - كوريا

أعلن البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، رحيله عن مهمته في قيادة "الشمشمون".

وودعت كوريا الجنوبية كأس العالم بخسارتها أمام البرازيل 1-4 في دور الـ 16 مساء الإثنين على ملعب 974.

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "أنا حزين بسبب هذه النتيجة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - موعد مباراة البرازيل مع كرواتيا في ربع النهائي.. القنوات الناقلة 26 راقص سامبا بعد رباعية البرازيل في كوريا.. نهاية استاد 974 في قطر نحو تحطيم رقم بيليه.. نيمار رجل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

وكشف: "انتهت مشاركتنا في كأس العالم، والآن حان وقت التفكير في المستقبل، والذي لن يكون رفقة منتخب كوريا".

وأوضح: "سأرتاح وبعدها سأبحث خطوتي التالية، لقد أبلغت اللاعبين ورئيس الاتحاد للتو، اتخذت هذا القرار منذ شهر سبتمبر".

وشدد: "اليوم أؤكد القرار لا أكثر، وأبدي امتناني لكل ما قدموه لي".

وأتم: "هذه المجموعة من أفضل اللاعبين الذين عملت معهم".

بينتو (53 عامًا) تولى تدريب كوريا الجنوبية في أغسطس 2018، وقادها في 57 مباراة، فاز في 35 منها، وتعادل 13 مرة، وخسر 9 مباريات فقط، منها 2 في المونديال الحالي.

وحلت كوريا في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة خلف البرتغال بعد أن حصدت 4 نقاط من تعادل 0-0 أمام أوروجواي، وهزيمة 2-3 أمام غانا، وفوز ملحمي 2-1 على البرتغال وطن بينتو.

وخاض بينتو مع كوريا منافسات كأس آسيا 2019 وودع من ربع النهائي أمام قطر البطلة، ثم قاده للدور الثاني في كأس العالم للمرة الثالثة بتاريخه.

وينضم بينتو إلى قائمة من المدربين الذين رحلوا عن منتخباتهم بعد المونديال، ويأتي على رأسها الإسباني روبيرتو مارتينيز الذي انفصل عن بلجيكا بعد 6 سنوات في مهمته.

كما رحل الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو من تدريب المكسيك بعد توديع الدور الأول.

ولم يستمر الغاني أوتو أدو مع بلاده، فيما انتهى عقد كارلوس كيروش مع الاتحاد الإيراني في انتظار موقفه.

ويرحل المخضرم لويس فان خال بشكل مؤكد عن هولندا بعد نهاية مشاركتها المونديالية ويعتزل عالم التدريب، كما ألمح تيتي المدير الفني للبرازيل سابقًا أن تلك ستكون مهمته الأخيرة فيا نتظار تأكيد رسمي.

بينما صرّح الأرجنتيني جوستافو ألفارو المدير الفني للإكوادور إنه غير واثق من الاستمرار بعد وداع المونديال من الدور الأول.

كأس العالم كأس العالم 2022 كوريا
نرشح لكم
روي كين: رقص لاعبي البرازيل بعد كل هدف يعتبر عدم احترام للمنافس "هل قمت برشوة جاساما؟".. إيتو يعتدي بالضرب على "يوتيوبر" جزائري ويحطم كاميرته تيتي: عودة نيمار تعني الكثير.. ولن نحيد عن الاخلاق الرياضية في احتفالاتنا صلعة وليد الركراكي.. تميمة الحظ للاعبي المغرب مواعيد مباريات الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 – المغرب يصطدم بجارته إسبانيا.. ورونالدو يواجه سويسرا أليسون: كيف يتعامل الخصوم مع مارتينيلي وأنتوني بعد 70 دقيقة من مواجهة رافينيا وفينيسيوس! بعد 18 عاما.. استقالة بيرهوف من مناصبه في الاتحاد الألماني عقب وداع كأس العالم سون: فخور بما قدمه لاعبو كوريا في المونديال.. لا تلومونا
أخر الأخبار
روي كين: رقص لاعبي البرازيل بعد كل هدف يعتبر عدم احترام للمنافس 6 دقيقة | قطر 2022
"هل قمت برشوة جاساما؟".. إيتو يعتدي بالضرب على "يوتيوبر" جزائري ويحطم كاميرته 7 دقيقة | قطر 2022
تيتي: عودة نيمار تعني الكثير.. ولن نحيد عن الاخلاق الرياضية في احتفالاتنا 10 دقيقة | قطر 2022
بينتو يعلن رحيله عن تدريب كوريا: اتخذت هذا القرار منذ سبتمبر الماضي 34 دقيقة | قطر 2022
صلعة وليد الركراكي.. تميمة الحظ للاعبي المغرب 59 دقيقة | قطر 2022
مواعيد مباريات الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 – المغرب يصطدم بجارته إسبانيا.. ورونالدو يواجه سويسرا ساعة | قطر 2022
أليسون: كيف يتعامل الخصوم مع مارتينيلي وأنتوني بعد 70 دقيقة من مواجهة رافينيا وفينيسيوس! 11 ساعة | قطر 2022
بعد 18 عاما.. استقالة بيرهوف من مناصبه في الاتحاد الألماني عقب وداع كأس العالم 11 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري