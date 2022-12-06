بينتو يعلن رحيله عن تدريب كوريا: اتخذت هذا القرار منذ سبتمبر الماضي

أعلن البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، رحيله عن مهمته في قيادة "الشمشمون".

وودعت كوريا الجنوبية كأس العالم بخسارتها أمام البرازيل 1-4 في دور الـ 16 مساء الإثنين على ملعب 974.

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "أنا حزين بسبب هذه النتيجة".

وكشف: "انتهت مشاركتنا في كأس العالم، والآن حان وقت التفكير في المستقبل، والذي لن يكون رفقة منتخب كوريا".

وأوضح: "سأرتاح وبعدها سأبحث خطوتي التالية، لقد أبلغت اللاعبين ورئيس الاتحاد للتو، اتخذت هذا القرار منذ شهر سبتمبر".

وشدد: "اليوم أؤكد القرار لا أكثر، وأبدي امتناني لكل ما قدموه لي".

وأتم: "هذه المجموعة من أفضل اللاعبين الذين عملت معهم".

بينتو (53 عامًا) تولى تدريب كوريا الجنوبية في أغسطس 2018، وقادها في 57 مباراة، فاز في 35 منها، وتعادل 13 مرة، وخسر 9 مباريات فقط، منها 2 في المونديال الحالي.

وحلت كوريا في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة خلف البرتغال بعد أن حصدت 4 نقاط من تعادل 0-0 أمام أوروجواي، وهزيمة 2-3 أمام غانا، وفوز ملحمي 2-1 على البرتغال وطن بينتو.

وخاض بينتو مع كوريا منافسات كأس آسيا 2019 وودع من ربع النهائي أمام قطر البطلة، ثم قاده للدور الثاني في كأس العالم للمرة الثالثة بتاريخه.

وينضم بينتو إلى قائمة من المدربين الذين رحلوا عن منتخباتهم بعد المونديال، ويأتي على رأسها الإسباني روبيرتو مارتينيز الذي انفصل عن بلجيكا بعد 6 سنوات في مهمته.

كما رحل الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو من تدريب المكسيك بعد توديع الدور الأول.

ولم يستمر الغاني أوتو أدو مع بلاده، فيما انتهى عقد كارلوس كيروش مع الاتحاد الإيراني في انتظار موقفه.

ويرحل المخضرم لويس فان خال بشكل مؤكد عن هولندا بعد نهاية مشاركتها المونديالية ويعتزل عالم التدريب، كما ألمح تيتي المدير الفني للبرازيل سابقًا أن تلك ستكون مهمته الأخيرة فيا نتظار تأكيد رسمي.

بينما صرّح الأرجنتيني جوستافو ألفارو المدير الفني للإكوادور إنه غير واثق من الاستمرار بعد وداع المونديال من الدور الأول.