صلعة وليد الركراكي.. تميمة الحظ للاعبي المغرب

أثار لاعبو المغرب دهشة المتابعين بسبب لمسهم المتكرر لصلعة مديرهم الفني وليد الركراكي.

وتأهل المغرب إلى الدور الثاني لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1986، ويستعد لمواجهة إسبانيا في دربي متوسطي شرس اليوم الثلاثاء.

تعرّف على سر الصلعة ولماذا يلمسها لاعبو المغرب باستمرار في فيديو في الجول.

video:1