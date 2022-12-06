صلعة وليد الركراكي.. تميمة الحظ للاعبي المغرب
الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 10:50
كتب : FilGoal
أثار لاعبو المغرب دهشة المتابعين بسبب لمسهم المتكرر لصلعة مديرهم الفني وليد الركراكي.
وتأهل المغرب إلى الدور الثاني لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1986، ويستعد لمواجهة إسبانيا في دربي متوسطي شرس اليوم الثلاثاء.
تعرّف على سر الصلعة ولماذا يلمسها لاعبو المغرب باستمرار في فيديو في الجول.
video:1
نرشح لكم
روي كين: رقص لاعبو البرازيل بعد كل هدف يعتبر عدم احترام للمنافس "هل قمت برشوة جاساما؟".. إيتو يعتدي بالضرب على "يوتيوبر" جزائري ويحطم كاميرته تيتي: عودة نيمار تعني الكثير.. ولن نحيد عن الاخلاق الرياضية في احتفالاتنا بينتو يعلن رحيله عن تدريب كوريا: اتخذت هذا القرار منذ سبتمبر الماضي مواعيد مباريات الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 – المغرب يصطدم بجارته إسبانيا.. ورونالدو يواجه سويسرا أليسون: كيف يتعامل الخصوم مع مارتينيلي وأنتوني بعد 70 دقيقة من مواجهة رافينيا وفينيسيوس بعد 18 عاما.. استقالة بيرهوف من مناصبه في الاتحاد الألماني عقب وداع كأس العالم سون: فخور بما قدمه لاعبو كوريا في المونديال.. لا تلومونا