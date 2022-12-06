مواعيد مباريات الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 – المغرب يصطدم بجارته إسبانيا.. ورونالدو يواجه سويسرا

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 10:41

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

تُختَتَم اليوم مباريات دور الـ 16 لكأس العالم 2022 بمباراتين قويتين، إحداهما دربي متوسطي.

ويستعرض FilGoal.com مواعيد مباريات الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هــــنــــا.

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كأس العالم

المغرب x إسبانيا

الموعد: 5:00 مساءً

الملعب: المدينة التعليمية

القنوات الناقلة: beIN Sports Max 1، Alkass EXTRA One

المعلقون: جواد بدة – خليل البلوشي – هشام فرج – هيكل الصغير

البرتغال x سويسرا

الموعد: 9:00 مساءً

الملعب: لوسيل

القنوات الناقلة: beIN Sports Max 2، Alkass EXTRA One

المعلقون: حفيظ دراجي – أحمد الطيب – سمير المعيرفي

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الدوري المصري

ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة المحلية، يلتقي المصري بـ البنك الأهلي في الثالثة إلى ربع مساءً.

وتُنقل المباراة على أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.

كرة سلة

وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، يلعب كليفلاند كافاليرز أمام لوس أنجلوس ليكرز في الثانية والنصف صباح الأربعاء.

كما يلتقي ميامي هيت بـ ديترويت بيستونز في نفس التوقيت.

ويلعب دينفر ناجتس أمام دالاس مافريكس في الخامسة صباحًا.

كأس العالم كأس العالم 2022 قطر 2022
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