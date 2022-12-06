أليسون: كيف يتعامل الخصوم مع مارتينيلي وأنتوني بعد 70 دقيقة من مواجهة رافينيا وفينيسيوس

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

البرازيل - سويسرا - أليسون

شدد أليسون بيكر حارس مرمى البرازيل أن فريقه ظهر بشكل رائع للغاية أمام كوريا الجنوبية مشيرا إلى أن السليساو لديه عديد اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.

وفاز منتخب البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ثمن نهائي كأس العالم.

وقال أليسون في تصريحات صحفية بعد المباراة: "ظهرنا بشكل رائع للغاية مع الكرة، عندما سنحت لنا الفرص سجلنا الأهداف وأحدثنا فارقا كبيرا".

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وتابع "التسجيل مبكرا سهل علينا المباراة والخصم كان عليه أن يضغط بشكل أكبر وهو ما ترك لنا المساحات لصناعة المزيد من الفرص وتسجيل الأهداف".

وأضاف "لدينا عديد اللاعبين الرائعين بجودة عالية سواء في التشكيل الأساسي أو القادمين من مقاعد البدلاء والذين يصنعون الفارق بالنسبة لنا".

وأتم "نقول دائما أنه عندما يلعب الخصوم أمام فينيسيوس وريتشارلسون ورافينيا ثم في الدقيقة 70 يأتي مارتينيلي وأنتوني، يجب أن يقولوا "ماذا يمكننا أن نفعل؟"".

يذكر أن شباك البرازيل استقبلت هدفين في أربع مباريات، هدف كان أمام الكاميرون استقبله إديرسون والآخر اليوم أمام كوريا استقبله أليسون.

ويلعب منتخب البرازيل مع كرواتيا في الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

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