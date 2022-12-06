بعد 18 عاما.. استقالة بيرهوف من مناصبه في الاتحاد الألماني عقب وداع كأس العالم

استقال أوليفير بيرهوف مدير المنتخبات الوطنية والأكاديمية الألمانية من جميع مناصبه عقب الخروج المبكر من كأس العالم.

وودع منتخب ألمانيا كأس العالم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

واحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط خلف كل من اليابان وإسبانيا.

وأصدر بيرهوف بيانا كتب فيه "أبلغت رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف بقراري اليوم واسقتالتي".

وأضاف "أنا أمهد الطريق لتحديد مسار جديد".

وتوج منتخب ألمانيا خلال فترة بيرهوف بلقب كأس العالم في 2014 وكأس القارات في 2017 وبلغ نهائي يورو 2008.

وتعرض بيرهوف لانتقادات شديدة بعد خروج ألمانيا من دور المجموعات في نتيجة مخيبة للآمال.

وتابع بيان بيرهوف "تأسس عملي على قناة ببذل قصارى جهدي من أجل الاتحاد الألماني والمنتخبات الوطنية، ولكن بعد نتائج كأس العالم في روسيا وقطر لن أغادر دون النقد الذاتي الضروري".

وشدد "لم ننجح في تكرار النجاحات السابقة وإعطاء المشجعين سببا للتعبير عن فرحتهم في السنوات الأربع الماضية".

واختتم بيانه "تبين لنا أن بعض القرارات التي كنا مقتنعين بها كانت خاطئة، ولا أحد يندم على ذلك أكثر مني أنا أتحمل المسؤولية عن ذلك".

وفشل منتخب ألمانيا في آخر تسع مباريات رسمية بعيدا عن المواجهات الودية في تحقيق الفوز سوى مرتين.