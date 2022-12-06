بعد 18 عاما.. استقالة بيرهوف من مناصبه في الاتحاد الألماني عقب وداع كأس العالم

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 00:10

كتب : FilGoal

أوليفير بيرهوف - ألمانيا

استقال أوليفير بيرهوف مدير المنتخبات الوطنية والأكاديمية الألمانية من جميع مناصبه عقب الخروج المبكر من كأس العالم.

وودع منتخب ألمانيا كأس العالم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

واحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط خلف كل من اليابان وإسبانيا.

أخبار متعلقة:
ميسي: اندهشت من توديع ألمانيا لـ كأس العالم مولر يصف خروج ألمانيا من كأس العالم بالكارثة الكاملة كرنفال في الجول - صديق براندت المفضل.. هافيرتز رجل مباراة ألمانيا وكوستاريكا برلين تسقط.. ألمانيا تودع كأس العالم من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي

وأصدر بيرهوف بيانا كتب فيه "أبلغت رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف بقراري اليوم واسقتالتي".

وأضاف "أنا أمهد الطريق لتحديد مسار جديد".

وتوج منتخب ألمانيا خلال فترة بيرهوف بلقب كأس العالم في 2014 وكأس القارات في 2017 وبلغ نهائي يورو 2008.

وتعرض بيرهوف لانتقادات شديدة بعد خروج ألمانيا من دور المجموعات في نتيجة مخيبة للآمال.

وتابع بيان بيرهوف "تأسس عملي على قناة ببذل قصارى جهدي من أجل الاتحاد الألماني والمنتخبات الوطنية، ولكن بعد نتائج كأس العالم في روسيا وقطر لن أغادر دون النقد الذاتي الضروري".

وشدد "لم ننجح في تكرار النجاحات السابقة وإعطاء المشجعين سببا للتعبير عن فرحتهم في السنوات الأربع الماضية".

واختتم بيانه "تبين لنا أن بعض القرارات التي كنا مقتنعين بها كانت خاطئة، ولا أحد يندم على ذلك أكثر مني أنا أتحمل المسؤولية عن ذلك".

وفشل منتخب ألمانيا في آخر تسع مباريات رسمية بعيدا عن المواجهات الودية في تحقيق الفوز سوى مرتين.

بيرهوف ألمانيا الاتحاد الألماني
نرشح لكم
أليسون: كيف يتعامل الخصوم مع مارتينيلي وأنتوني بعد 70 دقيقة من مواجهة رافينيا وفينيسيوس سون: فخور بما قدمه لاعبو كوريا في المونديال.. لا تلومونا فينيسيوس: يمكننا مواصلة الرقص حتى النهائي.. وسنصبح الأبطال لأجل بيليه نحو تحطيم رقم بيليه.. نيمار رجل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية نيمار: بكيت كثيرا بعد الإصابة.. والجميع في البرازيل جاهز للتقدم نحو لقب المونديال بعد رباعية البرازيل في كوريا.. نهاية استاد 974 في قطر كأس العالم - موعد مباراة البرازيل مع كرواتيا في ربع النهائي.. القنوات الناقلة 26 راقص سامبا
أخر الأخبار
أليسون: كيف يتعامل الخصوم مع مارتينيلي وأنتوني بعد 70 دقيقة من مواجهة رافينيا وفينيسيوس ساعة | قطر 2022
بعد 18 عاما.. استقالة بيرهوف من مناصبه في الاتحاد الألماني عقب وداع كأس العالم ساعة | قطر 2022
سون: فخور بما قدمه لاعبو كوريا في المونديال.. لا تلومونا ساعة | قطر 2022
فينيسيوس: يمكننا مواصلة الرقص حتى النهائي.. وسنصبح الأبطال لأجل بيليه 2 ساعة | قطر 2022
دياب يشرح دوره في حل أزمة فاسيليو مع المحلة.. والعلاقة بموعد مباراة الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
نحو تحطيم رقم بيليه.. نيمار رجل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية 2 ساعة | قطر 2022
نيمار: بكيت كثيرا بعد الإصابة.. والجميع في البرازيل جاهز للتقدم نحو لقب المونديال 2 ساعة | قطر 2022
أحمد مرتضى: ننافس في مختلف الألعاب رغم الظروف الصعبة.. ووعد لجماهير الزمالك 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري