سون: فخور بما قدمه لاعبو كوريا في المونديال.. لا تلومونا

ظهر سون هيونج مين فخورا بما قدمه لاعبو كوريا الجنوبية أمام البرازيل رغم الهزيمة الكبيرة.

وخسر منتخب كوريا الجنوبية أمام البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وتواجد منتخب كوريا في الدور ثمن النهائي لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال سون في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لقد قدمنا كل شيء لدينا، لا تلومونا. إذا منحت واحدا من لاعبي البرازيل المساحة فسوف يسجلون".

وأضاف "لا أريد أن ألوم أيا من لاعبينا لأنهم قدموا كل ما لديهم".

وواصل "أنا فخور للغاية بما قدموه، ليس من السهل أن تلعب بهذا الشكل خصوصا مع اللاعبين الصغار. قاموا بعمل رائع من أجل بلادهم وأتمنى ألا يتوقفوا على العمل وأن يعرفوا قيمة اللعب في كأس العالم".

وأتم "أنا سعيد وفخور للعاية بأن اللاعبين الصغار ظهروا بهذا الشكل مع المنتخب".

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية حقق انتصارين في دور المجموعات على البرتغال وغانا، وتعادل مع أوروجواي.