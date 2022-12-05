فينيسيوس: يمكننا مواصلة الرقص حتى النهائي.. وسنصبح الأبطال لأجل بيليه

أبدى فينيسيوس جونيور نجم البرازيل وريال مدريد سعادته بفوز بلاده على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وقال فينيسيوس جونيور عقب المباراة: "كانت الأمور طبيعية، فنحن نواصل التطور خلال البطولة".

وأضاف "كل مباراة تمر تمنحنا ثقة أكبر. اليوم لعبنا أمام فريق يمنح المساحات، وحين تمنحنا المساحات تصبح الأمور صعبة للغاية على الخصم".

وأوضح "لدينا العديد من المهارات ونملك الشخصية اللازمة للعب مباراة عظيمة".

وعن الاحتفالات الراقصة للاعبي البرازيل طوال البطولة قال فينيسيسوس: "يمكننا مواصلة الرقص حتى النهائي".

وتابع "أرسل عناقا كبيرا إلى بيليه الذي يحتاج إلى القوة. أهدي هذا الفوز إليه، وأتمنى أن يخرج من هذا الوضع، وأن نصبح أبطال العالم لأجله".

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ويعاني بيليه أسطورة البرازيل من أزمة صحية صعبة في الوقت الراهن.

وسجل فينيسيوس هدف البرازيل الأول، كما صنع الهدف الرابع الذي سجله لوكاس باكيتا، وهي تمريرته الحاسمة الثانية في كأس العالم 2022.

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وتأهل منتخب البرازيل لملاقاة كرواتيا في ربع النهائي، حيث ستقام المباراة يوم الجمعة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية.

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