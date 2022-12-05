دياب يشرح دوره في حل أزمة فاسيليو مع المحلة.. والعلاقة بموعد مباراة الأهلي

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 23:41

كتب : FilGoal

أحمد دياب في نادي غزل المحلة مع المدرب بابا فاسيليو

شرح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة دور الرابطة في حل أزمة نادي غزل المحلة ومدربه القبرصي بابا فاسيليو واستمراره مع زعيم الفلاحين.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "هدفنا هو خدمة أندية الدوري بالكامل وأن تكون كامل أمورهم الفنية والإدارية مستقرة وذلك من أجل خدمة المنتج وهو بطولة الدوري المصري".

وأضاف "من البداية أوضحنا أن اللائحة لا تتيح لأي مدرب يرحل بإرادته عن ناديه العمل من جديد في الدوري مع أي ناد آخر حتى نهاية الموسم ولذلك كنا نوضح ذلك لـ بابا فاسيليو مدرب المحلة".

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وأكمل "أشكر كامل أبو علي رئيس النادي المصري لاستجابته لنا لأنه كان يرغب في التعاقد مع بابا فاسيليو".

وواصل "الرابطة استطاعت توفير الاستقرار لنادي غزل المحلة بما تنص اللائحة".

وشرح "الرابطة تعمل بشكل يومي ولكن حالة غزل المحلة تم الإعلان عنها لأنه ناد جماهيري ولا علاقة لهذا الأمر بموعد مباراة المحلة والأهلي".

وأشار "فارق كبير بين إثارة الشغب والتلفيات. التلفيات تكون دون عمد بعد مراجعة كاميرات الملاعب والعودة لتقرير مراقب المباراة".

وأتم تصريحاته "مباراة الزمالك والمصري وما حدث فيها من جمهور الأبيض تلفيات غير متعمدة وتم تغطية تكلفتها المالية من مبلغ التأمين المدفوع من قبل الزمالك".

رابطة الأندية الدوري المصري
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