نيمار: بكيت كثيرا بعد الإصابة.. والجميع في البرازيل جاهز للتقدم نحو لقب المونديال

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 23:32

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية - نيمار

كشف نيمار جونيور لاعب منتخب البرازيل أنه كان خائفا للغاية بعد الإصابة التي عانى منها أمام صربيا في دور المجموعات من كأس العالم، مشيرا إلى أن الجميع في السليساو جاهز لمواصلة التقدم نحو الفوز باللقب.

وفاز منتخب البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ثمن نهائي كأس العالم.

وقال نيمار صانع الهدف الأول ومسجل الثاني في تصريحات صحفية: "كنت خائفا للغاية بعد الإصابة لأنني كنت أظهر بشكل جيد في الموسم".

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وأضاف "المعاناة من إصابة كما حدث معي هو أمر صعب للغاية. قضيت تلك الليلة أبكي كثيرا".

وتابع "عائلتي كانت تعرف ذلك ولكن كل شيء سار على ما يرام، كان يستحق كل هذا الجهد".

وغاب نيمار عن مباراتي سويسرا والكاميرون في دور المجموعات بسبب الإصابة.

وواصل "حان الوقت بالتأكيد للتقدم مرة أخرى، نحن نحلم باللقب لكن علينا أن نتقدم خطوة بخطوة".

واستكمل "كانت هذه هي المباراة الرابعة اليوم، ويتبقى ثلاث مباريات. نحن جاهزون للغاية ونركز على الحصول على هذا اللقب".

وفاز نيمار بجائزة رجل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية.

ويلعب منتخب البرازيل مع كرواتيا في الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

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