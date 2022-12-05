أحمد مرتضى: ننافس في مختلف الألعاب رغم الظروف الصعبة.. ووعد لجماهير الزمالك

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور

طمأن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الجماهير بشأن موسم ألعاب الصالات.

وتغلب الزمالك على الأهلي في دوري رجال اليد بنتيجة 20-19، بينما خسر فريق سيدات الطائرة بالزمالك أمام الأهلي 1-3 في الدوري.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس: "الجميع يعلم الظروف صعبة في النادي ورغم ذلك قادرون على المعافرة والمنافسة على جميع البطولات في مختلف الألعاب".

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وكشف أحمد مرتضى "هناك حجز على أرصدة النادي ونشكر المصري برئاسة كامل أبو علي بعد وصول دفعة مالية منه، ولكن حجز اتحاد الكرة على تلك الأموال".

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك "يجب أن يكون هناك حل للأزمة المالية في النادي لأن الزمالك ناد يملكه الجماهير وقومي من أعمدة الأندية المصرية مثل الأهلي".

وشدد أحمد مرتضى "نحن نملك المال بالفعل ولكن تم الحجز عليها".

ووجه رسالة إلى الجماهير "أتوقع أن الموسم الحالي سيكون جيد جدا لنادي الزمالك في ألعاب الصالات، أتمنى ألا تستمع الجماهير لأي أحد فنحن في بداية الموسم".

وتابع "في كرة السلة لعبنا أمام الأهلي بدون محترف وأي شخص يفهم في اللعبة سيقول أن الأهلي يفوز ضعف النتيجة ولكن ما حدث أن المباراة انتهت أمام فريق يضم أغلب لاعبي منتخب مصر بفارق 3 نقاط فقط".

واختتم أحمد مرتضى تصريحاته "أعد الجميع أن العبرة بالخواتيم وهذا الموسم سيكون أفضل من الماضي في ألعاب الصالات بالزمالك".

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