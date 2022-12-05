نحو تحطيم رقم بيليه.. نيمار رجل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية - نيمار

تألق نيمار في فوز البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي البطولة لملاقاة كرواتيا الجمعة المقبلة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وصنع نيمار الهدف الأول قبل أن يسجل الثاني ليفوز بجائزة رجل المباراة.

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نبذة عن نيمار

يسير نيمار بخطى ثابتة لتحطيم الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم بيليه كهداف منتخب البرازيل، رقم قد يُحطَم خلال كأس العالم 2022.

أحد أفضل اللاعبين البرازيليين على الإطلاق، شكّل ثلاثية هجومية هي الأعظم في التاريخ الحديث مع ليونيل ميسي ولويس سواريز في برشلونة.

صاحب أغلى انتقال في عالم كرة القدم عندما فسخ عقده مع البلاوجرانا بدفع الشرط الجزائي البالغ 220 مليون يورو للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة، بذكرى حزينة في 2014 عندما تعرض لالتحام قوي بواسطة خوان كاميلو زونييجا لاعب كولومبيا أبعده عن بقية البطولة وغيّبه عن بلاده في الخسارة بسباعية ضد ألمانيا.

أثار نيمار الرعب وقتها بسقوطه عندما قال لزملائه "إنه لا يشعر بقدميه".

فاز نيمار مع البرازيل بكأس القارات 2013، لكنه غاب عن التتويج بكوبا أمريكا 2019 مما يضعه أمام حتمية تحقيق إنجاز هائل لبلاده للاقتراب من إرث بيليه الذي لا يُضاهى.

ظهر نيمار كضيف شرف في الحلقة الثامنة من الموسم الثالث للمسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابل".

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ماذا قدم أمام كوريا الجنوبية؟

الدقائق: 81

الأهداف: 1

صناعة الأهداف: 1

لمس الكرة: 64 مرة

صناعة الفرص: 2

التسديدات: 3

التمريرات الصحيحة: 36 من أصل 42

المراوغات الناجحة: 2

الفوز بالثنائيات: 5

الحصول على أخطاء: 3

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