بعد رباعية البرازيل في كوريا.. نهاية استاد 974 في قطر

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 23:09

كتب : FilGoal

ملعب 974 - قطر

انتهت مهمة استاد 974 في كأس العالم في قطر 2022 بعدما احتضن آخر مباراة له في المونديال بين البرازيل وكوريا الجنوبية.

واستضاف الملعب مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس العالم، وفاز منتخب السامبا برباعية مقابل هدف.

وتم بناء الملعب خصيصا لاحتضان مباريات كأس العالم قطر 2022.

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ويتسع الملعب لـ40 ألف متفرج، وتم افتتاحه في 30 نوفمبر 2021.

الملعب سمي بهذا الاسم بعد استخدام 974 حاوية شحن بحرية في بناؤه في منطقة رأس أبو عبود.

وكذلك 974 هو رمز الاتصال الدولي الخاص بدولة قطر.

ودخل الاستاد التاريخ كونه أول ملعب قابل للفك والتركيب في العالم.

وعقب انتهاء البطولة، سيعاد استخدام الحاويات والهيكل وإنشاء مرافق تطلّ على الواجهة المائية تعود بالنفع على العاملين في تلك المنطقة بقطر.

وسيتم التبرع من قبل قطر بالاستاد كاملا لإحدى الدول التي تحتاج له ولم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وخلال كأس العالم احتضن ملعب 974 سبعة مباريات.

البرازيل كأس العالم استاد 974
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