كأس العالم - موعد مباراة البرازيل مع كرواتيا في ربع النهائي.. القنوات الناقلة

ضرب منتخب البرازيل موعدا مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتغلب منتخب البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف دون مقابل.

بينما فاز منتخب كرواتيا على اليابان 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منتخب.

المواجهة هي الخامسة بين المنتخبين تاريخيا، مع ثلاثة انتصارات سابقة للبرازيل وتعادل واحد.

على صعيد كأس العالم، فاز منتخب البرازيل على كرواتيا مرتين في دور المجموعات 2006 بهدف دون رد وفي نفس الدور عم 2014 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم 9 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد المدينة التعليمية.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا.

طريق البرازيل

حال فوز البرازيل، فسيلعب السليساو نصف النهائي يوم 13 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد لوسيل.

سينتظر وقتها منتخب البرازيل الفائز من هولندا والأرجنتين.