26 راقص سامبا

حسم منتخب البرازيل تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بفوز كبير على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل أهداف البرازيل فينيسيوس جونيور ونيمار وريتشارلسون ولوكاس باكيتا، بينما أحرز بيك سونج هو هدف كوريا الجنوبية الوحيد.

ويلعب منتخب البرازيل أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي.

لاعبو البرازيل كرروا رقصتهم بالالتفاف معا في الأهداف الثلاثة الأولى قبل أن يتوجهوا نحو تيتي المدرب ليرقصوا جميعا معا.

وشهدت الدقيقة 80 مشاركة الحارس ويفرتون في مكان أليسون، ليكون بذلك منتخب البرازيل أول منتخب يشرك قائمته كاملة في البطولة والمكونة من 26 لاعبا.

التشكيل

عاد نيمار لتشكيل البرازيل أمام كوريا الجنوبية في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

وغاب نيمار عن تشكيل البرازيل في مباراتي سويسرا والكاميرون بسبب الإصابة.

والأمر ذاته ينطبق على دانيلو الذي غاب عن آخر مباراتين لنفس السبب.

واستمر غياب ساندرو للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، أجرى باولو بينتو تغييرين على تشكيل كوريا الجنوبية.

وظهر كيم مين جاي في الدفاع فيما تواجد هوانج هي تشان في الهجوم.

أحداث المباراة

منتخب البرازيل لم يمهل كوريا الجنوبية أكثر من سبع دقائق ليتقدم فينيسوس جونيور بالهدف الأول بعد عرضية من نيمار.

وبهدفه في شباك كوريا الجنوبية أصبح لاعب ريال مدريد أصغر لاعب يسجل للبرازيل في المونديال بعمر 22 عاما و146 يوما منذ أن سجل نيمار هدفا ضد كرواتيا في كأس العالم 2014 بعمر 22 عاما و127 يوما.

خمس دقائق وتحصل ريتشارلسون على ركلة جزاء نفذها نيمار بنجاح.

وأصبح نيمار دا سيلفا ثالث لاعب يسجل الأهداف مع منتخب البرازيل في 3 بطولات مختلفة لكأس العالم بعد الأسطورة بيليه الذي سجل في 4 كؤوس عالم مختلفة وهي 1958 و1962 و1966 و1970 وأيضا الظاهرة رونالدو الذي سجل في كأس العالم أعوام 1998 و2002 و2006.

أول فرص كوريا الجنوبية جاءت في الدقيقة 15 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق هوانج هي تشان تصدى لها أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 30، تبادل لاعبو البرازيل الكرة ليمرر في النهاية تياجو سيلفا إلى ريتشارلسون ليوقع على الهدف الثالث.

الهدف هو العاشر لريتشارلسون في تسع مباريات مع البرازيل هذا العام.

وأصبح ريتشارلسون ثاني لاعب يسجل ثلاثة أهداف للبرازيل في نسخة واحدة منذ نيمار في 2014.

وبات تياجو سيلفا أكبر لاعب يصنع هدف في تاريخ كأس العالم بعمر 38 عاما و74 يوما.

ست دقائق بعد ذلك وجاء الدور على لوكاس باكيتا ليسجل الهدف الرابع بعد عرضية من فينيسيوس جونيور.

ليصبح منتخب البرازيل ثاني منتخب في آخر 60 عاما يسجل أربعة أهداف في الشوط الأول لمباراة إقصائية في كأس العالم بعد ألمانيا أمام البرازيل في نصف نهائي عام 2014.

حارس اليابان تألق بعد ذلك لينقذ مرماه من ثلاثة أهداف أخرى من باكيتا وريتشارلسون وفينيسوس في الدقائق الخمس الأخيرة.

أليسون أنقذ مرماه من هدف تقليص الفارق لكوريا الجنوبية في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني بعد انطلاقة للشمشون وتسديدة أنقذها حارس ليفربول بنجاح.

رد منتخب البرازيل جاء عن طريق رافينيا في الدقيقة 54 بعد سلسلة مراوعات وتسديدة تصدى لها الحارس.

كيم عاد ليتألق مجددا من أمام رافينيا في الدقيقة 62 بعد تسديدة يمينية قوية.

وتصدى أليسون بيكر مرتين لفرصة من منتخب كوريا في الدقيقة 68 ليحافظ على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 77، سجل بيك سونج هو دف تقليص الفارق لكوريا الجنوبية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أليسون..

الدقيقة 80 شهدت مشاركة الحارس ويفرتون في مكان أليسون، ليكون بذلك منتخب البرازيل أول منتخب يشرك قائمته كاملة في البطولة والمكونة من 26 لاعبا.

ولم تسفر المباراة بعد ذلك عن جديد ليحجز راقصو السامبا مكانهم في ربع نهائي المونديال للمرة الثامنة على التوالي.