كرة يد - الزمالك يهزم الأهلي ويحسم قمة دوري المحترفين

حسم الزمالك قمة دوري المحترفين لرجال كرة اليد بعد التغلب على الأهلي بنتيجة 20-19.

وكان الزمالك قد تفوق في بداية المباراة قبل أن يعود الأهلي وتقدم مع الدقائق الأخيرة للشوط الثاني ولكن حسم الأبيض في اللقاء بالنهاية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة من 16 مباراة خاضهم في المرحلة الأولى.

أما الأهلي فبات رصيده 44 نقطة من 16 مباراة ولكل فريق مباراة مؤجلة.

وتفوق الزمالك بشكل تام في بداية المباراة وتقدم بنتيجة ستة أهداف دون مقابل في أول ثماني دقائق.

وقلص الأهلي الفارق في الدقيقة 24 إلى هدف واحد وتقدم الزمالك 11-10 قبل ست دقائق من النهاية.

واستعاد الزمالك تفوقه في آخر دقيقتين ليحسم الأبيض الشوط الأول بنتيجة 13-10.

وفي الشوط الثاني استفاق الأهلي وفي منتصف الشوط تعادل الفريقين بنتيجة 15-15.

وتقدم الأهلي بنتيجة 16-15 قبل أن تصبح المباراة سجالا بين الفريقين بهدف هنا وآخر هناك.

وتقدم الزمالك قبل ثواني من نهاية المباراة بنتيجة 20-19 وحافظ دفاع الأبيض على تقدمه وحسم نتيجة المباراة.

ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة أمام المعادي، بينما الأهلي يتبقى له مواجهة فريق جزيرة الورد.