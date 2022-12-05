فاتي: الفارق بين تشافي ولويس إنريكي؟ أحدهما يدرب ناديا والآخر منتخبا وطنيا

أوضح أنسو فاتي لاعب إسبانيا وبرشلونة الفرق بين لويس إنريكي المدير الفني لـ لاروخا وتشافي هيرنانديز المدير الفني لـ الفريق الكتالوني.

فاتي الإسباني ذو الأصول الغينية يتواجد مع منتخب لا روخا في كأس العالم 2022 المقام في قطر.

وقال فاتي في تصريحات لـ موندو ديبورتيفو: "فرق في الفلسفة بين إنريكي وتشافي؟ أعتقد أن لكل مدرب طريقته في رؤية الأشياء، لأن في النهاية أحدهما يدرب ناديا والآخر منتخبا وطنيا".

وأضاف "جافي؟ يمكنك أن ترى بالفعل المستوى الذي يظهره مع عمره، لكنني لست متفاجئًا بمستوى قدرته التنافسية، وكيف يتدرب. إنه أمر لا يصدق رؤيته يتدرب بهذا الشكل، الطريقة التي يلعب بها تجعلني سعيدا".

وتابع "وجود الكثير من اللاعبين من برشلونة معي في المنتخب يسهل الأمر كثيرا، جميعنا لدينا صداقة حميمة هنا لأننا جميعنا نسعى للهدف ذاته".

وواصل "مستقبلك مع برشلونة؟ الآن أنا أركز على المنتخب الوطني وعندما أعود سنرى ما يحدث مع النادي".

وأتم "لقد أردت أن ألعب أكثر مع برشلونة منذ بداية الموسم، لكنني أفهم المدرب هو من يقرر في النهاية ويجب علي أن أبذل قصارى جهدي كل يوم لأتمكن من تغيير الوضع".

ووصل منتخب إسبانيا إلى دور الـ16 بعدما حل ثانيا في ترتيب المجموعة الخامسة ويلتقي بنظيره المغربي غدا الثلاثاء.

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