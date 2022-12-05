يوشيدا: الأمر صعب ولكني فخور بمنتخب اليابان

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 21:49

كتب : FilGoal

مايا يوشيدا

أبدى مايا يوشيدا مدافع منتخب اليابان فخره بما قدمه الفريق في كأس العالم 2022 رغم الخروج من دور الـ 16 على يد كرواتيا بركلات الترجيح.

وقال يوشيدا عقب المباراة: "منحنا كل شيء خلال البطولة وحققنا نتائج جيدة".

وأضاف "العودة أمام إسبانيا وألمانيا تجعلني فخورا بهذا الفريق وبزملائي".

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وأوضح "أود شكر كل الجماهير في المدرجات وأمام الشاشات".

واختتم "الأمر صعب ولكني فخور حقا بما حققناه. لقد استمتعت بهذه البطولة".

وأهدر يوشيدا الركلة الترجيحية الرابعة، ليسجل ماريو باساليتش رابعة كرواتيا ويقود بلاده للتأهل.

العقدة اليابانية لا تزال مستمرة، ففي 7 مشاركات مونديالية، بلغ الفريق دور الـ 16 أربع مرات، وفشل في اجتيازه في جميع المرات الأربع.

وحقق منتخب اليابان مفاجأة كبيرة في دور المجموعات، بتصدره للمجموعة الخامسة على حساب إسبانيا وألمانيا، حيث هزمهما بنفس النتيجة 2-1.

مايا يوشيدا منتخب اليابان كأس العالم
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