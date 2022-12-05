بهدفه في كوريا.. نيمار يكرر إنجاز بيليه ورونالدو

أصبح نيمار دا سيلفا ثالث لاعب يسجل الأهداف مع منتخب البرازيل في 3 بطولات مختلفة لكأس العالم.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان كوريا الجنوبية البرازيل

وسجل نيمار هدفا في شباك كوريا الجنوبية خلال مباراة الفريقين ضمن دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.

وبذلك نجح نيمار في التسجيل بكأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي، بعدما سجل في مونديال 2014 في البرازيل، و2018 في روسيا.

ليكون هو ثالث لاعب يحقق هذا الرقم من منتخب البرازيل، بعد الأسطورة بيليه الذي سجل في 4 كؤوس عالم مختلفة وهي 1958 و1962 و1966 و1970.

وأيضا الظاهرة رونالدو الذي سجل في كأس العالم أعوام 1998 و2002 و2006.

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