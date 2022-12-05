مودريتش: اليابان فريق مزعج.. وسنرى بشأن كأس العالم القادم

أشاد لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا بزميله الحارس دومينيك ليفاكوفيتش بعد تألقه في ركلات الترجيح التي قادت بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم على حساب اليابان.

وقال مودريتش بعد المباراة: "لا يمكننا الفوز بدون دراما. نحن سعداء للغاية".

وأضاف "مباراة صعبة للغاية أمام فريق مزعج. رأينا أن فوزه على ألمانيا وإسبانيا لم يكن صدفة".

وأوضح "إنه فريق بدني للغاية. لم تكن الأمور سهلة لنا. لم نكن في مستوانا ولكننا حظينا ببعض الفرص الجيدة في الشوط الأول".

وتابع مودريتش: "إذا سجلنا كانت الأمور لتصبح أسهل، ولكننا وصلنا إلى ركلات الترجيح حيث كان ليفي (ليفاكوفيتش) مذهلا".

وواصل "ركلات الترجيح ذكرتني بكأس العالم 2018. كرة القدم لا يمكن توقعها وكل شيء يمكن حدوثه. نحن سعداء بوجودنا هنا".

وعن إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026 قال مودريتش: "لنرى، الآن أركز على هذه النسخة ثم سنرى ما سيحدث".

يذكر أن مودريتش يبلغ من العمر 37 عاما، أي أنه سيصل إلى عامه الحادي والأربعين بحلول مونديال 2026.

وتغلب منتخب كرواتيا على اليابان بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

منذ يورو 2008 وحتى كأس العالم 2022.. دخل منتخب كرواتيا الوقت الإضافي في 7 من آخر 8 مباريات إقصائية بالبطولات المجمعة الكبرى.

وخسر منتخب كرواتيا ربع نهائي يورو 2008 أمام تركيا بركلات الترجيح، ثم خسر ثمن نهائي يورو 2016 أمام البرتغال 1-0.

وفي كأس العالم 2018 خاض الوقت الإضافي 3 مرات، حيث فاز على الدنمارك وروسيا تباعا بركلات الترجيح، وتغلب على إنجلترا 2-1 في نصف النهائي بالوقت الإضافي.

وفي يورو 2020 خسر دور الـ 16 أمام إسبانيا 5-3 في الوقت الإضافي، وخاضه للمرة السابعة، والثالثة على التوالي أمام اليابان في كأس العالم 2022.

الاستثناء الوحيد هو خسارة نهائي كأس العالم 2018 أمام فرنسا 4-2 في الوقت الأصلي.

بذلك يتأهل منتخب كرواتيا لملاقاة الفائز من البرازيل وكوريا الجنوبية في ربع نهائي المونديال، وتقام المباراة على استاد المدينة التعليمية يوم الجمعة 9 سبتمبر في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.