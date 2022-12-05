الأصغر منذ نيمار.. فينيسيوس يحقق رقما قياسيا بعد هدفه في كوريا
الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 21:31
كتب : FilGoal
أصبح فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل أصغر لاعب يسجل للسامبا في كأس العالم منذ نيمار دا سيلفا.
فينيسيوس جونيور
النادي : ريال مدريد
وسجل فينيسيوس جونيور هدف تقدم البرازيل في شباك كوريا الجنوبية في كأس العالم.
ويلعب منتخب البرازيل ضد كوريا في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.
وبهدفه في شباك كوريا الجنوبية أصبح لاعب ريال مدريد أصغر لاعب يسجل للبرازيل في المونديال بعمر 22 عاما و146 يوما.
منذ أن سجل نيمار هدفا ضد كرواتيا في كأس العالم 2014 بعمر 22 عاما و127 يوما.
هدف فينيسيوس هو أيضا الثاني له بشكل عام مع منتخب البرازيل.
video:1
نرشح لكم
فاتي: الفرق بين تشافي ولويس إنريكي؟ أحدهما يدرب ناد والآخر منتخب وطني يوشيدا: الأمر صعب ولكني فخور بمنتخب اليابان بهدفه في كوريا.. نيمار يكرر إنجاز بيليه ورونالدو مودريتش: اليابان فريق مزعج.. وسنرى بشأن كأس العالم القادم ملوك ركلات الترجيح.. أرقام من صعود كرواتيا إلى ربع النهائي استراحة كأس العالم - البرازيل (4) - (0) كوريا الجنوبية.. الرحمة تشكيل كوريا الجنوبية - بطل مباراة البرتغال أساسي.. وسون يقود الهجوم أمام البرازيل كرنفال كأس العالم - ليفاكوفيتش منقذ كرواتيا.. من نسل عائلة المهندسين والأطباء