الأصغر منذ نيمار.. فينيسيوس يحقق رقما قياسيا بعد هدفه في كوريا

أصبح فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل أصغر لاعب يسجل للسامبا في كأس العالم منذ نيمار دا سيلفا.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف تقدم البرازيل في شباك كوريا الجنوبية في كأس العالم.

ويلعب منتخب البرازيل ضد كوريا في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.

وبهدفه في شباك كوريا الجنوبية أصبح لاعب ريال مدريد أصغر لاعب يسجل للبرازيل في المونديال بعمر 22 عاما و146 يوما.

منذ أن سجل نيمار هدفا ضد كرواتيا في كأس العالم 2014 بعمر 22 عاما و127 يوما.

هدف فينيسيوس هو أيضا الثاني له بشكل عام مع منتخب البرازيل.

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