انتهت كأس العالم - البرازيل (4) - (1) كوريا الجنوبية.. حفلة من السامبا

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ضمن مباريات ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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ق77: جوووووول تقليص الفارق من كوريا الجنوبية عن طريق بيك سونج هو

ق63: دخول داني ألفيش وخروج ميليتاو

ق54: رد منتخب البرازيل جاء عن طريق رافينيا في الدقيقة 54 بعد سلسلة مراوعات وتسديدة تصدى لها الحارس.

ق47:أليسون أنقذ مرماه من هدف تقليص الفارق لكوريا الجنوبية في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني بعد انطلاقة للشمشون وتسديدة أنقذها حارس ليفربول بنجاح.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: الحارس يتألق من أمام تسديدة ريتشارلسون

ق42: فينيسوس يسدد من داخل منطقة الجزاء والحارس يتصدى

ق40: باكيتا يسدد وحارس اليابان يتصدى

ق36: جوووووووووول الرابع من باكيتا بعد عرضية فينيسوس

ق30: جووووووووووول ثالث من ريتشارلسون بعد سلسلة تمريرات رائعة

ق15: تسديدة قوية من هواند هي تشان يتصدى لها أليسون

ق12: جووووووول الثاني من نيمار من ضربة جزاء تحصل عليها ريتشارلسون

ق7: جوووووووووووول أول من فينيسوس بعد عرضية رافينيا

ق5: سيطرة كاملة للبرازيل دون خطورة حتى الآن

بداية المباراة

وتصدر منتخب البرازيل المجموعة السابعة من فوزين على سويسرا وصربيا وهزيمة أمام الكاميرون.

بينما تواجد منتخب كوريا في المركز الثاني للمجموعة الثامنة من فوزين على غانا والبرتغال، وتعادل مع أوروجواي.

البرازيل كوريا الجنوبية قطر 2022 كأس العالم
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