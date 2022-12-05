تشكيل كوريا الجنوبية - بطل مباراة البرتغال أساسي.. وسون يقود الهجوم أمام البرازيل

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي كوريا الجنوبية بالتأهل لثمن النهائي

أجرى باولو بينتو تغييرين على تشكيل كوريا الجنوبية لمواجهة البرازيل في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وظهر كيم مين جاي في الدفاع فيما تواجد هوانج هي تشان في الهجوم.

هوانج هي تشان هو من سجل هدف كوريا الثاني أمام البرتغال في الدقيقة 91 ليصعد الشمشمون على حساب أوروجواي بعد تفوقه في عدد الأهداف المسجلة.

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ويقود سون هيونيج مين لاعب توتنام هجوم فريق كوريا الجنوبية من أجل نيل بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وجاء تشكيل كوريا الجنوبية كالآتي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

الدفاع: كيم مون هوان - كيم مين جاي - كون يونج وون - كيم جين سو.

الوسط: هوانج إن بيوم - كيم يونج جوون - ليي جاي سونج.

الهجوم: هوانج هي تشان - تشو جوي سونج - سون هيونج مين.

كأس العالم كوريا الجنوبية البرازيل
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