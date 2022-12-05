كرنفال كأس العالم - ليفاكوفيتش منقذ كرواتيا.. من نسل عائلة المهندسين والأطباء

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 20:06

كتب : FilGoal

دومنيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا يتصدى

تألق دومينيك ليفاكوفيتش حارس دينامو زغرب ومنتخب كرواتيا أمام اليابان في ثمن نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر.

وتأهل منتخب كرواتيا لربع النهائي بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلبي والإضافي بهدف لكل فريق.

اقرأ: كل ما تريد معرفته عن لاعبي ومدرب كرواتيا

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وتصدى ليفاكوفيتش لثلاث ركلات ترجيح من أمام لاعبي اليابان ليقود بلاده لربع النهائي.

وفاز حارس كرواتيا بجائزة رجل المباراة.

نبذة عن ليفاكوفيتش

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من عائلة مليئة بالأطباء والمهندسين، خرج ليفاكوفيتش ليخالف الجميع ويمارس كرة القدم.

والده كان مهندس إنشاءات وسكرتيرًا في وزارة البحار والنقل والبنية التحتية.

والدته ابنة عم يوسيب سكوبلار لاعب منتخب يوغوسلافيا وأوليمبيك مارسيليا السابق.

جده كان أخصائي أشعة، وجدته كانت مدرسة لغة إنجليزية.

عشقه لـ إيكر كاسياس جعله يصير حارس مرمى، كان الحارس الاحتياطي في كأس العالم 2018، ثم بات الخيار الأول بدايةً من يورو 2020.

ماذا قدم أمام اليابان؟

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الدقائق: 120

التصديات: 3

التصدي لضربات الترجيح: 3

التمريرات الصحيحة: 21 من أصل 30

الكرات الطولية الصحيحة: 8 من أصل 17

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