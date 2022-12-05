انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة
الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 19:58
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الزمالك ضمن مباريات الدوري المصري لمحترفين كرة اليد.
وتعتبر تلك المرحلة تمهيدية من منافسات الدوري.
===========
نهاية المباراة
ق29:30 فارق هدف للزمالك 20-19
ق24 الزمالك يتقدم مجددا 18-17
ق 20 اللقاء يشتعل والتعادل 16-16
15-14 بعد 12 دقيقة
15-13 الفارق هدفين
نهاية الشوط الأول 13-10
ق30 الزمالك يسجل رمية جزائية في الثانية الأخيرة
ق24 الفارق يتقلص 11-10
ق22 الأهلي يقلص الفارق 9-7
ق15 الأهلي يقلص الفارق 4-8
ق7:40 الزمالك يتقدم 5-0 وتراجع أحمر
ق6 إيقاف دقيقتين للأهلي واستمرار تفوق الزمالك 3-0
ق5 تفوق أبيض وتقدم الزمالك 2-0
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يهزم الأهلي ويحسم قمة دوري المحترفين يد – مدرب الزمالك: لاعبي ناقشني في كيفية إيقاف الأهلي.. ولا أعلم كيف رحل جوردو! كرة يد - الأهلي والزمالك يفوزان في دوري المحترفين كرة يد - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في دوري المحترفين كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين كرة يد - منتخب مصر للسيدات يخسر مباراة المركز السابع أمام كوت ديفوار كرة يد - الأهلي يهزم الشمس.. والزمالك يفوز على طلائع الجيش