انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

يلعب الأهلي أمام الزمالك ضمن مباريات الدوري المصري لمحترفين كرة اليد.

وتعتبر تلك المرحلة تمهيدية من منافسات الدوري.

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نهاية المباراة

ق29:30 فارق هدف للزمالك 20-19

ق24 الزمالك يتقدم مجددا 18-17

ق 20 اللقاء يشتعل والتعادل 16-16

15-14 بعد 12 دقيقة

15-13 الفارق هدفين

نهاية الشوط الأول 13-10

ق30 الزمالك يسجل رمية جزائية في الثانية الأخيرة

ق24 الفارق يتقلص 11-10

ق22 الأهلي يقلص الفارق 9-7

ق15 الأهلي يقلص الفارق 4-8

ق7:40 الزمالك يتقدم 5-0 وتراجع أحمر

ق6 إيقاف دقيقتين للأهلي واستمرار تفوق الزمالك 3-0

ق5 تفوق أبيض وتقدم الزمالك 2-0

انطلاق المباراة

كرة يد الأهلي الزمالك الدوري المصري
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