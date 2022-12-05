تشكيل البرازيل - عودة نيمار أمام كوريا.. واستمرار غياب ساندرو

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

البرازيل

عاد نيمار لتشكيل البرازيل أمام كوريا الجنوبية في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

وغاب نيمار عن تشكيل البرازيل في مباراتي سويسرا والكاميرون بسبب الإصابة.

والأمر ذاته ينطبق على دانيلو الذي غاب عن آخر مباراتين لنفس السبب.

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واستمر غياب ساندرو للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

خط الوسط: كاسيميرو - لوكاس باكيتا

أمامهما: فينيسيوس جونيور - نيمار - رافينيا

خط الهجوم: ريتشارلسون

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وتصدر منتخب البرازيل المجموعة السابعة من فوزين على سويسرا وصربيا وهزيمة أمام الكاميرون.

بينما تواجد منتخب كوريا في المركز الثاني للمجموعة الثامنة من فوزين على غانا والبرتغال، وتعادل مع أوروجواي.

قطر 2022 كأس العالم البرازيل كوريا الجنوبية
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