كرة طائرة - تحت أنظار محمد صلاح.. انتصار سيدات الأهلي على الزمالك في الدوري

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 19:50

كتب : محمد سمير

شروق فؤاد - سيدات الأهلي كرة طائرة

حقق فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة فوزا ثمينا على الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بمسابقة الدوري.

ونشر محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول متابعته للمباراة.

ونجح فريق الزمالك تحقيق الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-19 وسط تفوق كامل للفريق الأبيض.

وعوض الأهلي تأخره وعادل النتيجة بعد فوزه بشوط مثير على الزمالك بنتيجة 26-24.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثالث ونجحت سيدات الأهلي في خطف الشوط بنتيجة 25-22.

وواصلت سيدات الأهلي تفوقهن في النصف الثاني من الشوط الرابع وحسمن المباراة بالفوز 25-23 والشوط الثالث للأحمر.

وكان قد تم تقسيم أندية السيدات على مجموعتين تضم كل واحدة منهما ثمانية فرق.

ويتأهل أول أربعة فرق إلى منافسات ربع نهائي مسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بضم أربع لاعبات من الأهلي وهن مريم متولي وفريدة العسقلاني ومايا ممدوح ودانا شوقي.

كما تنضم مريم مصطفى لاعبة الأهلي إلى الزمالك بعد أربعة أشهر فترة عقوبة التوقيع مع الناديين.

أما الأهلي فدعم صفوفه بالثنائي علياء هاني من الشمس ومريم ثروت من الزمالك.

ويأتي ذلك بجانب دعاء محمد لاعبة الزمالك المنضمة إلى الأهلي عقب أربعة أشهر من الآن فترة العقوبة للتوقيع مع الأهلي دون علم ناديها الزمالك.

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