رفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

جريزمان وعلي معلول

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض الاحتجاج الذي تقدم به منتخب فرنسا لاحتساب هدفه الملغي أمام تونس في كأس العالم.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

فرنسا
تونس

وخسر منتخب فرنسا أمام تونس في آخر مباراة بدور المجموعات بهدف دون رد، وتم إلغاء هدفا سجله أنطوان جريزمان في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وعقب المباراة تقدم منتخب فرنسا باحتجاج لاحتساب الهدف وتبديل نتيجة المباراة إلى التعادل، وهذا ما رفضته لجنة الانضباط.

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وودع منتخب تونس كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات.

بينما تأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية بعد الفوز على بولندا في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ليتلقي مع إنجلترا في مباراة دور الثمانية.

جريزمان تونس فرنسا كأس العالم
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