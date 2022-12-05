ديلي ريكورد: سيلتيك مهتم بضم أفشة ليعوض رحيل نجمه

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 19:12

كتب : FilGoal

الأهلي - بتروجت - أفشة

يهتم نادي سيلتيك الأسكتلندي بضم محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويسعى سيلتيك لتعويض رحيل توم روجيتش لاعب منتخب أستراليا.

وكشف موقع ديلي ريكورد البريطاني أن سيلتيك بدأ مفاوضاته من أجل ضم أفشة.

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وأشار التقرير إلى أن التقارير الأسكتلندية تفيد باحتمالية أن يحل أفشة بدلا من توم روجيتش الذي رحل في الصيف الماضي.

ورحل روجيتش في يوليو الماضي وانتقل إلى صفوف وست بروميتش الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وأوضح التقرير أن النادي الأسكتلندي يسعى لإبرام صفقتين بالفعل في سوق الانتقالات الشتوية.

ويفاوض سيلتيك في الوقت الحالي أيضا تشو جوي سون مهاجم منتخب كوريا الجنوبية بعد تألقه في منافسات كأس العالم.

وكان أفشة قد انتقل إلى الأهلي من صفوف بيراميدز في صيف 2019.

وتوج لاعب منتخب مصر مع الأهلي بكل البطولات الممكنة إذ حصد الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري والسوبر الإفريقي.

وينفرد سيلتيك بصدارة الدوري الأسكتلندي برصيد 42 نقطة وبفارق تسع نقاط عن رينجرز صاحب المركز الثاني.

وأقيمت 15 جولة في الدوري الأسكتلندي حتى الآن، وسيتم استئناف البطولة يوم 17 من شهر ديسمبر الجاري.

وخاض أفشة ست مباريات مع الأهلي هذا الموسم وساهم في صناعة هدفين.

الأهلي سيلتيك أفشة
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