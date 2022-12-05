كرنفال كأس العالم - دايزين مايدا.. كريلين اليابان صاحب السرعة الخارقة

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

هدف دايزن مايدا

سجل دايزين مايدا أول أهداف اليابان أمام كرواتيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

الهدف هو الأول لمايدا في كأس العالم، ليكون اللاعب رقم 18 الذي يسجل لليابان في المونديال كثاني أكثر منتخب أسيوي يسجل له عدد مختلف من اللاعبين بعد كوريا الجنوبية.

الهدف هو الثاني لمايدا مع منتخب اليابانفي 12 مباراة، والأول في مباراة رسمية ليست ودية.

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وجاء هدف مايدا الوحيد لليابان أمام غانا في مباراة ودية في 10 يونيو 2022.

نبذة عن مايدا

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يجيد مايدا اللعب في كل مراكز خط الهجوم، وقد حصد جائزة هداف الدوري الياباني في 2021 لينتقل بعدها إلى سيلتك.

قال عنه أرثور باباس مدربه السابق في يوكوهاما مارينوز أنه "يتمتع بقدرات بدنية تتجاوز بكثير أقرانه في المستوى الاحترافي".

يتحلى مايدا بسرعة هائلة، إذ يقدر على قطع مسافة 50 مترًا في زمن 5,8 ثوانٍ فقط.

في 2021 وخلال مباراة أمام فريق أويتا ترينيتا، أقدم مايدا على 64 انطلاقة سريعة، وهو رقم قياسي في تاريخ الدوري الياباني.

أطلقت عليه جماهير سيلتك لقب "كريلين" وهي شخصية خيالية في "دراجون بول زد" تتميز بالسرعة الفائقة.

ماذا قدم مايدا أمام كرواتيا؟

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الدقائق: 64

لمس الكرة: 15

التمريرات الصحيحة: 4 من أصل 7

التسديدات: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 3

كرواتيا اليابان قطر 2022 كأس العالم
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