كرنفال كأس العالم - لاعب الكرة الطائرة الشاطئية.. تعرف أكثر على بيريسيتش نجم كرواتيا

هداف سابق للدوري البلجيكي ويلعب كرة الطائرة الشاطئية، هذا هو إيفان بيريسيتش نجم منتخب كرواتيا.

إيفان بيريشيتش النادي : توتنام هوتسبر كرواتيا

وسجل بيريسيتش هدفا رائعا في مباراة كرواتيا ضد اليابان في دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022.

ونجح بيريسيتش نجم توتنام في تسجيل الأهداف في 3 بطولات كأس عالم متتالية.

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ومن ضمنهم إيفان بيريسيتش نجم منتخب كرواتيا.

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