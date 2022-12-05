كرنفال كأس العالم - لاعب الكرة الطائرة الشاطئية.. تعرف أكثر على بيريسيتش نجم كرواتيا

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 18:46

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش نجم منتخب كرواتيا

هداف سابق للدوري البلجيكي ويلعب كرة الطائرة الشاطئية، هذا هو إيفان بيريسيتش نجم منتخب كرواتيا.

إيفان بيريشيتش

النادي : توتنام هوتسبر

كرواتيا

وسجل بيريسيتش هدفا رائعا في مباراة كرواتيا ضد اليابان في دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022.

ونجح بيريسيتش نجم توتنام في تسجيل الأهداف في 3 بطولات كأس عالم متتالية.

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ومن ضمنهم إيفان بيريسيتش نجم منتخب كرواتيا.

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كأس العالم إيفان بيريسيتش كرواتيا
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