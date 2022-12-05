رايس: أريد اللعب في دوري أبطال أوروبا مثل زملائي في منتخب إنجلترا

ألمح ديكلان رايس لاعب وسط منتخب إنجلترا إلى رغبته في الرحيل عن فريق وست هام يونايتد من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا.

ديكلان رايس النادي : وست هام يونايتد إنجلترا

وشارك رايس في فوز إنجلترا على السنغال بثلاثية دون رد في دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022.

ليتأهل المنتخب الإنجليزي إلى ربع نهائي المونديال.

وبسؤاله من الصحفيين عن مستقبله على مستوى الأندية رد قائلا: "أريد بنسبة 100% أن أشارك في دوري أبطال أوروبا، وهذا ما كنت أقوله لنفسي خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية".

وأضاف "كنت ألعب بشكل جيد مع فريقي وأشعر أنني أريد حقا الاستمرار في التقدم، أرى أصدقائي هنا في المنتخب يلعبون في دوري أبطال أوروبا ويحصلون على ألقاب كبيرة".

وأتم تصريحاته "في النهاية تريد عندما تنظر إلى الخلف ترى ما فزت به وأكبر المباريات التي لعبتها، وأنا حقا أريد أن أفعل ذلك".

وتشير التقارير الصحفية إلى رغبة العديد من الأندية الإنجليزية في التعاقد مع ديكلان رايس.

ويقدم ديكلان رايس البالغ من العمر 23 عاما مستوى مميز مع وست هام خلال المواسم الماضية، ما جعله مطلب في العديد من الأندية الكبرى.

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