بيريسيتش يواصل التألق.. تخطى سوكر وجاور مبابي وميسي

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

بيريسيتش يحتفل بهدفه مع كرواتيا أمام اليابان

واصل إيفان بيريسيتش تألقه مع منتخب كرواتيا في النسخة الحالية من كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

وسجل إيفان بيريسيتش هدف التعادل لكرواتيا أمام اليابان في ثمن النهائي مع الدقيقة 56 برأسية قوية بعد عرضية من ديان لوفرين.

وأصبح بيريسيتش رابع لاعب يسجل في آخر 3 نسخ من كأس العالم بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وشيردان شاكيري.

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وسجل إيفان هدفه الـ33 مع كرواتيا ليكون ثاني الهدافين التاريخيين بالتساوي مع ماريو ماندجوكيتش.

الهدف هو السادس لبيريسيتش في كأس العالم أكثر من أي لاعب كرواتي آخر في التاريخ.

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وساهم بيريسيتش في عشرة أهداف خلال 14 مباراة من كأس العالم منذ 2014، ثالث أكثر اللاعبين مساهمة في هذه الفترة بعد ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وأول لاعب كرواتي يسجل في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم.

وبات ابن الـ33 عاما أول لاعب كرواتي يسجل عشرة أهداف في البطولات الكبرى متخطيا رقم دافور سوكر.

وصنع بيريسيتش سابقا هدفين أمام كندا في دور المجموعات.

ويلعب بيريسيتش مباراته الـ120 مع منتخب كرواتيا، سجل خلالها 33 هدفا وصنع 27 آخرين.

ويلعب الفائز من كرواتيا واليابان مع الفائز من البرازيل وكوريا الجنوبية في ربع النهائي.

اليابان كرواتيا كأس العالم قطر 2022 إيفان بيريسيتش
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