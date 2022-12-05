الساموراي لا يجيد الروليت

خاض منتخب كرواتيا ركلات الترجيح في كأس العالم 3 مرات.. والنتيجة؟ 3 من 3.

لعب منتخب اليابان ركلات الترجيح في كأس العالم مرتين.. والنتيجة؟ 0 من 2.

فاز الكرواتيون على الدنمارك وروسيا بركلات الترجيح في كأس العالم 2018، بينما خسر اليابانيون أمام باراجواي في مونديال 2010.

لم تختلف القصة كثيرا، إذ مرت كرواتيا إلى ربع نهائي كأس العالم على حساب اليابان بركلات الترجيح (3-1)، في المباراة التي أقيمت على استاد الجنوب، وهي آخر مباراة ستقام عليه في النسخة الحالية من كأس العالم 2022.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بعد هدف دايزن مايدا لمحاربي الساموراي في الدقيقة 43، وهدف إيفان بيريسيتش لكرواتيا في الدقيقة 55، واستمر الحال على ما هو عليه في الوقت الإضافي.

العقدة اليابانية لا تزال مستمرة، ففي 7 مشاركات مونديالية، بلغ الفريق دور الـ 16 أربع مرات، وفشل في اجتيازه في جميع المرات الأربع.

أما منتخب كرواتيا في مشاركته السادسة، فقد نجح في بلوغ ربع نهائي المونديال للمرة الثالثة، بعد 1998 (المركز الثالث) و2018 (المركز الثاني).

🔴 تشكيل اليابان – دوان أساسي في غياب كوبو.. وظهور تومياسو أمام كرواتيا pic.twitter.com/bfl9ewenAK — FilGoal (@FilGoal) December 5, 2022

العادة الكرواتية

منذ يورو 2008 وحتى كأس العالم 2022.. دخل منتخب كرواتيا الوقت الإضافي في 7 من آخر 8 مباريات إقصائية بالبطولات المجمعة الكبرى.

وخسر منتخب كرواتيا ربع نهائي يورو 2008 أمام تركيا بركلات الترجيح، ثم خسر ثمن نهائي يورو 2016 أمام البرتغال 1-0.

وفي كأس العالم 2018 خاض الوقت الإضافي 3 مرات، حيث فاز على الدنمارك وروسيا تباعا بركلات الترجيح، وتغلب على إنجلترا 2-1 في نصف النهائي بالوقت الإضافي.

وفي يورو 2020 خسر دور الـ 16 أمام إسبانيا 5-3 في الوقت الإضافي، وخاضه للمرة السابعة، والثالثة على التوالي أمام اليابان في كأس العالم 2022.

الاستثناء الوحيد هو خسارة نهائي كأس العالم 2018 أمام فرنسا 4-2 في الوقت الأصلي.

شح البداية

استغل إيفان بيريسيتش خطأ المدافع تاكيهيرو تومياسو ليستخلص الكرة ويتوغل ويسدد ولكن الحارس شويتشي جوندا تصدى ببراعة، لتعود الكرة صوب أندري كراماريتش وتستمر الكرة في تصادمها بالدقيقة الثامنة، حتى انتهت المحاولة بسلام.

محاولات الشوط الأول لم تثر الكثير من المشاعر، إذ ساد الهدوء حتى سدد جوسكو جفارديول كرة سيئة في الدقيقة 24 مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 26 كاد برونو بيتكوفيتش أن يمنح كرواتيا هدفها الأول، ولكنه تأخر وحاول المراوغة فأخفق لتخرج الكرة سيئة للغاية بين يدي الحارس.

قذيفة كسرت السيف

أشهر الساموراي سلاحه أخيرا في الدقيقة 40 بتسديدة من دايشي كامادا ولكن ضاعت بغرابة.

وفي الدقيقة 43 أتى الهدف الأول بتوقيع دايزين مايدا بعد عرضية هيأها مايا يوشيدا بالقدم نحوه ليسكنها الشباك.

انتهى الشوط الأول بتقدم اليابان، ولكن ذلك لم يدم طويلا، إذ تحطم برأسية قوية للغاية من إيفان بيريسيتش في الدقيقة 55، بعد عرضية من يوسيب يورانوفيتش.

الهدف جعل بيريسيتش يعادل رقم ماريو ماندجوكيتش برصيد 33 هدفا ليصبح ثاني الهدافين التاريخين لمنتخب كرواتيا.

أيضا تخطى ماندجوكيتش في عدد الأهداف المسجلة بكأس العالم، إذ كان ذلك هدفه السادس، ليعادل أسطورة كرواتيا دافور سوكر.

نحو تفادي الوقت الإضافي

حاول واتارو إندو لصالح اليابان في الدقيقة 57 بتسديدة قوية تصدى لها الحارس.

وبدأت تحركات زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا في الدقيقة 62 بتزول أنتي بوديمير بدلا من برونو بيتكوفيتش.

وفي الدقيقة 63 سدد لوكا مودريتش على حدود المنطقة ليتألق جوندا في الإبعاد.

على الجانب الآخر تحرك هاجيمي مورياسو مدرب اليابان بإشراك كاورو ميتوما وتاكوما أسانو بدلا من يوتو ناجاتومو ودايزن مايدا في الدقيقة 64.

وحاول بوديمير برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 67، ثم حل ماريو باساليتش بدلا من أندري كراماريتش.

على الجانب الآخر حل هيروكي ساكاي بدلا من دايشي كامادا في الدقيقة 75، فيما حاول بيريسيتش في الدقيقة 77 لتمر الكرة بجوار القائم.

أخيرا أتى تاكومي مينامينو بدلا من ريتسو دوان في صفوف اليابان بالدقيقة 87، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل.

نصف ساعة دون جدوى

في صفوف كرواتيا أتى نيكولا فلاسيتش ولوفرو ماير بدلا من ماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش في الدقيقة 99.

وسدد كاورو ميتوما أخطر فرص الشوط الإضافي الأول في الدقيقة 105، ليتصدى الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

على الجانب الآخر حل أو تاناكا بدلا من هيديماسا موريتا في الدقيقة 106، فيما اختتم الجانب الكرواتي تبديلاته بنزول ماركو ليفايا وميسلاف أورسيتش بدلا من بوديمير البديل وإيفان بيريسيتش.

وأتت التصويبة الأخيرة من لوفرو ماير في الدقيقة 121، ولكن مرت بجوار القائم ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح الأولى في نسخة 2022 من المونديال.

اللعبة الأخيرة

دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى كرواتيا كان بطل اللعبة، إذ تصدى لركلات اليابان الأولى والثانية والرابعة من تاكومي مينامينو وكاورو ميتوما ومايا يوشيدا، بينما تلقى الثالثة من تاكوما أسانو فقط.

على الجانب الآخر سجل نيكولا فلاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش وماريو باساليتش ركلات كرواتيا الأولى والثانية والرابعة، وضاعت الثالثة من ماركو ليفايا في القائم الأيمن.

بذلك يتأهل منتخب كرواتيا لملاقاة الفائز من البرازيل وكوريا الجنوبية في ربع نهائي المونديال، وتقام المباراة على استاد المدينة التعليمية يوم الجمعة 9 سبتمبر في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.