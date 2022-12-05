مؤتمر بيدري: إذا كررنا ما حدث أمام اليابان سنعود للوطن

شدد بيدري لاعب إسبانيا أن ما حدث أمام اليابان لا يجب أن يتكرر أمام المغرب من أجل التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره المغرب في ثمن نهائي كأس العالم غدا الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية.

وقال بيدري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحن وصلنا إلى مرحلة إذا انقطعنا عن التركيز في المباراة مثل ما حدث أمام اليابان، سنعود إلى المنزل".

وأضاف "من الطبيعي أن يحدث ذلك في البطولة لكن يتعين تحسينه وعدم تكراره من أجل الصعود إلى ربع النهائي".

وتابع "أي لاعب لديه الدافع عند تصل إلى دور الـ16 في كأس العالم، ويتمتع منتخب المغرب بجودة عالية، نعلم أن أشرف حكيمي أحد الركائز الأساسية في الفريق".

وواصل "لديهم خط وسط بدني لن يترك لنا الكثير من المساحات لأنهم يعرفوننا أننا نحب الحصول على الكرة. نحن نعلم أنهم سيضغطون علينا في وسط الميدان".

وأردف "شاهدنا مباريات المغرب ودرسناها جيدا. سنقوم بتغيير وتحسين بعض الأمور. ستكون مباراة رائعة، نحن جاهزون ولدينا الكثير من الرغبة والطموح".

وأتم "أشعر بارتياح كبير عندما ألعب في المنتخب الوطني، إنه أسلوب اللعب الذي أحبه، دوري محوري وأسيطر على الكرة كثيرا، على الرغم من أن المباراة أمام اليابان لم تكن كما توقعنا".

ووصل منتخب إسبانيا إلى ذلك الدور بعدما حل ثانيا في المجموعة الخامسة خلفا لـ اليابان المتصدر.

فيما صعد منتحب المغرب بعدما تصدر مجموعته السادسة رفقة كرواتيا.

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