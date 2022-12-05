يد – مدرب الزمالك: لاعبي ناقشني في كيفية إيقاف الأهلي.. ولا أعلم كيف رحل جوردو!

أبدى ماتيو جارالادا المدير الفني لفريق الزمالك لكرة اليد، اندهاشه من رحيل دافيد جوردو عن قيادة الأهلي في ظرف عدة أشهر.

جارالادا الذي يقود الزمالك منذ بداية الموسم الحالي، تحدّث في حوار تليفوني مع إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، صباح مواجهته للأهلي في المرحلة الأولى لدوري محترفي اليد المصري.

واستعرض جارالادا كواليس قيادته الزمالك وكشف عن حديث جمعه مساء أمس مع أحد لاعبيه الذي جاء ليناقشه في الطريقة المثالية لإيقاف لاعبي الأهلي.

وقال جارالادا عن العمل في أرض الكنانة: "مصر والشعب المصري رائعون، وأعمل على اكتساب الجانب الثقافي كذلك. أمّا رياضيًا فأنا سعيد مع اللاعبين وبرغبتهم في القتال والتعلم، أنا راضٍ جدًا عنهم".

وأشار: "الجانب الرياضي كان عاملًا مهمًا في قدومي إلى الزمالك، هنا لا يلعبون مرة واحدة أسبوعيًا، بل يلعبون مرتين أو 3 في الأسبوع بسبب البطولات العديدة التي نخوضها محليًا وقاريًا. إنها كرة يد مختلفة عن التي كانت في تشيلي، وهذا جذبني كثيرًا".

وأوضح: "الجوانب البدنية للاعبين في الدوري المصرية مذهلة للغاية، وفي بعض الأندية المستوى مرتفع ومميز، لكن أندية الجزء السفلي من الجدول تفتقد الكثير من الجودة".

وكشف: "قبل قدومي تحدثت مع أوليفر روي وديفيد ديفيز وراؤول وروبيرتو جارسيا باروندو وتقريبًا كل المدربين الإسبان الذين مروا عبر مصر".

وانتقد قرار تخلي الأهلي عن مواطنه دافيد جوردو بعد خسارته نصف نهائي بطولة إفريقيا أمام الزمالك: "رحيل دافيد جوردو عن الأهلي كان قاسيًا، صحيح أن دافيد ديفيز عوّضه، لكن رحيله كان قاسيًا جدًا. أضع نفسي مكانه، عندما تحضر لنادٍ فأنت تتوقع الاستمرار لعامين كما ينص عقدك".

وتابع: "لكنه رحل بعد 3 أشهر، أو بعد 6 في المجمل باحتساب الموسم السابق. ماذا تقولون! لم تعطوه فرصة لبناء الفريق من الأساس! الأمر قاسٍ وليس فيه أي منطق من وجهة النظر الرياضية، لكنها أمور يمكن أن تحدث".

وأوضح: "عندما تنظر لنتائج جوردو حتى، لا ترى رحيله منطقيًا، لكنهم أرادوا أن يفوز على الزمالك بأي ثمن، وبما أنك لم تفز، فأنت مطرود".

وأشار: "حصل على وقت قصير جدًا، وكان يخوض 3 مباريات في الأسبوع دون وقت كافٍ للتدرب".

وتلقى جارالادا سؤالًا من مقدم البرنامج كان نصه: لو كانت علاقتك سيئة بأحد اللاعبين، فخلال 15 يومًا يمكن أن تجد نفسك في الشارع مع حقيبتك؟

فأجاب جارالادا ضاحكا: "لا أعرف، لم أفكر في ذلك، في النهاية نحن المدربون يجب أن نفعل الأفضل للفريق سعيًا لتحقيق النتائج".

وكشف: "اليوم مثلا نلعب أمام الأهلي، وقد جاءني أمس أحد اللاعبين وبدأ يناقشني في طريقة تحرك بعض لاعبي الأهلي، فقلت له أنت تفكر في اللاعب، هل تفكر في المدرب ديفيد ديفيز وكيف سيخطط للمباراة؟".

وشرح: "اللاعب يميل لفعل شيء، لكن هل سيعطيه دافيد ديفيز الحرية لفعل ذلك؟ في النهاية المدرب هو من يقود الفريق وفقا لما يراه أفضل للمجموعة".

وأشاد بنظام فريق اليد في الزمالك: "الزمالك نادٍ مبني على أسس كرة القدم. لحسن حظي لعبت كرة يد في أتليتكو مدريد، هناك يوفرون الحذاء، ملابسك تكون جاهزة، تأتي وتغير ملابسك وتتدرب، وتترك ملابسك ليغسلونها. هنا في الزمالك الأمر مشابه، حتى جودة الفنادق التي نقيم فيها عالية للغاية، دائمًا ما نذهب إلى فنادق فخمة للغاية. يهتمون بكل شيء محيط باللاعب. بناء فريق كرة اليد في كل ما لا يتعلق بالتدريب هو مشابه لفريق كرة قدم".

وعما إذا كانوا وفرت إدارة الزمالك له كل طلباته، أجاب جارالادا بصراحة: "لا، ولكن هذا لا يحدث لي في الزمالك فقط. يخبرونك أنهم سيوفرون لك كل ما تحتاجه، وعندها تضع 5 شروطًا، وتطلب لاعبين بعينهم، لكن ليس كل شيء يتحقق. تحت أي ظرف لن أضع ذلك عذرًا إذا لم تسر الأمور بشكل جيد".

وعما إذا كان يتحدث بشكل دوري مع روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر: "في البداية كنت أتواصل مع جارسيا لأني أردت معرفة انطباعه عن لاعبي الزمالك الدوليين، لكن بعدها مع توالي المنافسات بدأت أكون فكرة عن اللاعبين".

وعن مستقبله، أتم: "يصلني نفس العرض تقريبا من إسبانيا كل عام، لكن الآن أريد أن أواصل التنقل بين البلدان، ولحسن الحظ هذا يعجب زوجتي أيضا، وهذا مفيد لفتياتنا إذ يحصلن على فرصة التعرف على ثقافات أخرى ويتأقلمن معها".