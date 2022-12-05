سر القلادة الذهبية التي ارتداها كوندي في كأس العالم.. هل في الأمر خرافة؟
الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 17:53
كتب : FilGoal
أثار جول كوندي مدافع منتخب فرنسا الجدل في مواجهة بولندا بثمن نهائي كأس العالم بسبب ارتداء قلادة ذهبية.
وظل كوندي مرتديا القلادة حتى الدقيقة 42 دون أن يلاحظه الحكم قبل أن يأمره بخلعها.
أثار تصرف كوندي غضب ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا مؤكدا أن الأمر يتعلق بإيمانه بخرافات.
لمعرفة كافة التفاصيل:
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