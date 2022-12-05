متحف كأس العالم - سفينة كونتي فيردي التي نقلت منتخبات أول مونديال

أقيمت أول بطولة كأس عالم سنة 1930 في أوروجواي بمشاركة 13 منتخبا.

وبسبب صعوبة السفر وقتها فإن السفينة كونتي فيردي تحملت مهمة نقل منتخبات أوروبا إلى أمريكا الجنوبية من أجل المشاركة في كأس العالم.

ولذلك فإن صورة سفينة كونتي فيردي ضمن مقتنيات متحف كأس العالم الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

متحف كأس العالم تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

للتجول في متحف كأس العالم مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا

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