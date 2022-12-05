ستعود بالنفع على الشعب القطري.. أين ستذهب حاويات ملعب 974

يستضيف ملعب 974 في قطر آخر مبارياته في كأس العالم عند مواجهة البرازيل أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم.

يتميز ملعب 974 بأمر فريد وهو إمكانية تفكيكه وهو ما سيحدث بالفعل عقب نهاية كأس العالم.

ويتسع الملعب إلى 40 ألف متفرج، وسيعود الاستاد بالنفع على الشعب القطري.

لمعرفة كافة التفاصيل:

video:1