مؤتمر إمبولو: بيبي مثل النبيذ.. وعلينا أن نلعب بشكل جماعي أفضل أمام البرتغال

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

مؤتمر بريل إيمبولو - لاعب سويسرا

يرى بريل إمبولو مهاجم منتخب سويسرا أن بيبي مدافع البرتغال مثل النبيذ الفاخر كناية عن مستواه المتقدم في عمر كبير، مشيرا إلى أن فريقه يجب أن يلعب بشلك جماعي أفضل.

ويلعب منتخب سويسرا مع البرتغال في ختام مباريات ثمن نهائي كأس العالم 2022 والمقام في قطر.

وقال إمبولو في المؤتمر الصحفي: "من الرائع أن نصل إلى هنا لأنه دائما الطريق ما يكون صعبا من أجل الصعود، ولكننا دائما ما نريد أن نخطو خطوات إلى الأمام".

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب المغرب: لماذا لا نحلم بالتتويج بـ كأس العالم مؤتمر ياكين: نقاتل لاستغلال كل فرصة.. ونريد إزعاج البرتغال مؤتمر سانتوس: موقف رونالدو عند استبداله لم يعجبني.. ولياو من ضمن خياراتنا مؤتمر لويس إنريكي: لا نمتلك حجر الفلاسفة.. ولدي أصدقاء كثر في المغرب

وسجل إمبولو هدفين في دور المجموعات أمام الكاميرون وصربيا.

وأضاف "بيبي مثل النبيذ، تزداد قوته مع تقدم العمر، من الصعب دائما اللعب أمام لاعبين مثل ولكنه أمر رائع أيضا أن أواجه هذه المستويات".

اقرأ:كل ما تريد معرفته عن لاعبي ومدرب سويسرا

وأضاف "أتوقع من نفسي أن أفوز بالكثير من الثنائيات، أن أكون قادرا على تقديم الأداء البدني في الملعب وبالطبع كمهاجم يجب أن أسجل أو أستعد. في النهاية، يتعين على سويسرا المضي قدما للأمام".

وواصل "هناك مدافعون آخرون على أرض الملعب. قمنا بكل شيء تقريبا ضد البرازيل، كان من الممكن أن نهاجم بشكل أفضل".

واستكمل "مع منتخب البرتغال، سيكون هناك جودات مختلفة على أرض الملعب. مدافعون من الطراز العالمي ويجب أن أتحرك بشكل مختلف وأن أعثر على المساحات باستمرار. بالطبع التواصل مع زملائي مهم للغاية، علينا أن نتحرك بشكل جماعي".

وصعد منتخب سويسرا إلى الدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة من انتصارين على الكاميرون وصربيا وهزيمة أمام البرازيل.

على الجانب الآخر، تصدر منتخب البرتغال المجموعة الثامنة من فوزين على أوروجواي وغانا وهزيمة أمام كوريا الجنوبية.

ويلعب الفائز من سويسرا والبرتغال مع الفائز من مباراة المغرب وإسبانيا في ربع النهائي.

No description available.

البرتغال سويسرا قطر 2022 كأس العالم
نرشح لكم
رفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس ساكا: تشبيهي بـ مبابي؟ هناك كيليان واحد فقط.. وسأتقدم لتسديد ركلات الترجيح كرنفال كأس العالم - دايزين مايدا.. كريلين اليابان صاحب السرعة الخارقة كرنفال كأس العالم - لاعب الكرة الطائرة الشاطئية.. تعرف أكثر على بيريسيتش نجم كرواتيا مؤتمر منير المحمدي: سنحارب إسبانيا بأسلحتنا.. ونريد مواصلة كتابة التاريج رايس: أريد اللعب في دوري أبطال أوروبا مثل زملائي في منتخب إنجلترا بيريسيتش يواصل التألق.. تخطى سوكر وجاور مبابي وميسي مؤتمر بيدري: إذا كررنا ما حدث أمام اليابان سنعود للوطن
أخر الأخبار
رفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس 19 دقيقة | قطر 2022
ديلي ريكورد: سيلتيك مهتم بضم أفشة ليعوض رحيل نجمه 21 دقيقة | الكرة المصرية
ساكا: تشبيهي بـ مبابي؟ هناك كيليان واحد فقط.. وسأتقدم لتسديد ركلات الترجيح 22 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - دايزين مايدا.. كريلين اليابان صاحب السرعة الخارقة 44 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - لاعب الكرة الطائرة الشاطئية.. تعرف أكثر على بيريسيتش نجم كرواتيا 47 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر منير المحمدي: سنحارب إسبانيا بأسلحتنا.. ونريد مواصلة كتابة التاريج 55 دقيقة | قطر 2022
رايس: أريد اللعب في دوري أبطال أوروبا مثل زملائي في منتخب إنجلترا ساعة | قطر 2022
بيريسيتش يواصل التألق.. تخطى سوكر وجاور مبابي وميسي ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه