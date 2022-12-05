مؤتمر إمبولو: بيبي مثل النبيذ.. وعلينا أن نلعب بشكل جماعي أفضل أمام البرتغال

يرى بريل إمبولو مهاجم منتخب سويسرا أن بيبي مدافع البرتغال مثل النبيذ الفاخر كناية عن مستواه المتقدم في عمر كبير، مشيرا إلى أن فريقه يجب أن يلعب بشلك جماعي أفضل.

ويلعب منتخب سويسرا مع البرتغال في ختام مباريات ثمن نهائي كأس العالم 2022 والمقام في قطر.

وقال إمبولو في المؤتمر الصحفي: "من الرائع أن نصل إلى هنا لأنه دائما الطريق ما يكون صعبا من أجل الصعود، ولكننا دائما ما نريد أن نخطو خطوات إلى الأمام".

وسجل إمبولو هدفين في دور المجموعات أمام الكاميرون وصربيا.

وأضاف "بيبي مثل النبيذ، تزداد قوته مع تقدم العمر، من الصعب دائما اللعب أمام لاعبين مثل ولكنه أمر رائع أيضا أن أواجه هذه المستويات".

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وأضاف "أتوقع من نفسي أن أفوز بالكثير من الثنائيات، أن أكون قادرا على تقديم الأداء البدني في الملعب وبالطبع كمهاجم يجب أن أسجل أو أستعد. في النهاية، يتعين على سويسرا المضي قدما للأمام".

وواصل "هناك مدافعون آخرون على أرض الملعب. قمنا بكل شيء تقريبا ضد البرازيل، كان من الممكن أن نهاجم بشكل أفضل".

واستكمل "مع منتخب البرتغال، سيكون هناك جودات مختلفة على أرض الملعب. مدافعون من الطراز العالمي ويجب أن أتحرك بشكل مختلف وأن أعثر على المساحات باستمرار. بالطبع التواصل مع زملائي مهم للغاية، علينا أن نتحرك بشكل جماعي".

وصعد منتخب سويسرا إلى الدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة من انتصارين على الكاميرون وصربيا وهزيمة أمام البرازيل.

على الجانب الآخر، تصدر منتخب البرتغال المجموعة الثامنة من فوزين على أوروجواي وغانا وهزيمة أمام كوريا الجنوبية.

ويلعب الفائز من سويسرا والبرتغال مع الفائز من مباراة المغرب وإسبانيا في ربع النهائي.