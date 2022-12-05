مؤتمر ياكين: نقاتل لاستغلال كل فرصة.. ونريد إزعاج البرتغال

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 17:23

كتب : FilGoal

مراد ياكين - منتخب سويسرا

شدد مراد ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا على أن فريقه يريد إزعاج البرتغال عند مواجهة الغد، مشيرا إلى أنه يقاتل مع لاعبيه لاستغلال كل الفرص.

ويلعب منتخب سويسرا مع البرتغال في ختام مباريات ثمن نهائي كأس العالم 2022 والمقام في قطر.

وقال مراد ياكين في المؤتمر الصحفي: "التوقعات تتزايد، نحن نقاتل مع اللاعبين الذين نمتلكهم والفرص التي لدينا. نريد تقديم مباراة جيدة".

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وأضاف "مقارنة بشهر يونيو، اللاعبون مختلفون ولدينا تكتيكات وطريقة لعب مختلفة. يمكنك أن ترى أن جميع اللاعبين في كامل الاستعداد، لكن من المهم أن ندخل المباراة بشجاعة وثقة في النفس. الخصم سيحترمنا، لكن علينا أن نظهر أداءنا على أرض الملعب ".

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وتابع عن سومر "نحن لا نناقش الانتقالات هنا، التشكيل؟ لم أستقر بعد، سأنام ليلة أخرى واستيقط لأختار فريقي. الجميع متاح للاختيار".

وواصل "أنا سعيد للجميع لأن سويسرا في هذا الوضع. هذا هو بالضبط سبب حبي للرياضة ولعملي، لا أهتم بأي شيء إلا بعيش اللحظة الحالية وأجواءها".

واستكمل "لقد مرت ستة أشهر على آخر مباراة بيننا وهذه فترة طويلة في كرة القدم. لا نعرف من سيلعب معهم، إذا ركزنا كثيرا على الخصم فسوف نغفل أنفسنا. نريد إزعاج الخصم قدر الإمكان".

واستطرد "العام الماضي (في اليورو) حُسمت مباريات كثيرة بضربات الترجيح. المسددون يتدربون على أي حال ولكنني لا أريد التركيز فقط عليها لأنني سأنسى شيئا آخر".

وأتم "سأقرر من سيسدد في وقتها إذا وصلنا لهذه المرحلة. أريد أن أقرر ما سيحدث بعد نهاية الـ90 دقيقة سواء بالتخطيط للوقت الإضافي أو ضربات الجزاء".

ويلعب الفائز من سويسرا والبرتغال مع الفائز من مباراة المغرب وإسبانيا في ربع النهائي.

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