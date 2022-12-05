مؤتمر مدرب المغرب: لماذا لا نحلم بالتتويج بـ كأس العالم

لا يجد وليد الركراكي منتخب المغرب أي أزمة في الحلم بقيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022.

وتأهل منتخب المغرب لثمن نهائي كأس العالم كمتصدر لمجموعته ويلعب ضد إسبانيا يوم الثلاثاء.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء، ودائما ما أحث اللاعبين على الحلم من أجل النجاح".

وأضاف "إذا قلت لأي شخص بأنك لن تصل لما تريده، من المحال أن ينجح في ذلك".

وأكمل "نحن في إفريقيا لم نتوج قط بكأس العالم، إذن لماذا لا نحلم بذلك".

وواصل "هذه رسالة إيجابية أوجهها للاعبين، إذا قلنا إننا لن نتوج أبدا بكأس العالم، فإننا سننهزم أمام إسبانيا".

وأردف "لو كنت أفكر بشكل مختلف من منطلق تجربتي الشخصية في طفولتي، فإنني لن أكون هنا اليوم، سنقاتل ونبذل كل ما لدينا".

وتابع "قد لا ننجح في التتويج باللقب، لكن سنكون على الأقل قد حلمنا".

واستمر "من المحتمل بعد 20 أو 30 سنة نجد أحد المنتخبات الإفريقية يتوج بكأس العالم، وسيقولون وقتها إن المغرب كان سباقا للحلم بذلك".

منتخب المغرب بات أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.

وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كاس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني إفريقيا بعد نيجيريا في 1998.

وعن الإصابات قال الركراكي "لدينا الكثير من الشكوك مثل كل المباريات السابقة. نأخذ القرار في كل مرة يوم المباراة".

وأضاف "عز الدين أوناحي يستعد للمشاركة رفقة المنتخب المغربي، وإذا لم يستطع اللعب هناك من سيعوضه".

وأتم "كما أقول للاعبين، بغض النظر عمن يدخل المباراة يجب أن يكون في أتم جاهزيته".

ولأول مرة يحقق منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم وهو نفس العدد الذي حققه الفريق خلال 16 مباراة سابقة.

وتساوى منتخب المغرب مع السعودية برصيد 4 انتصارات في صدارة تاريخ العرب بكأس العالم.