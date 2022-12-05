تشكيل كرواتيا - بيريسيتش وكراماريتش في الهجوم.. وثلاثي الوسط المعتاد يواجه اليابان

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 15:50

كتب : FilGoal

كرواتيا × كندا

أعلن زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا تشكيل فريقه الذي سيواجه اليابان في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

ويلتقي الفريقان على ملعب الجنوب.

وشهد التشكيل إجراء تبديلين عن المباراة الماضية التي خاضها الفريق ضد بلجيكا في دور المجموعات.

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ويلعب برونو بيتكوفيتش وبورنا باريسيتش في التشكيل الأساسي بدلا من ماركو ليفايا وبورنا سوسا.

وشهد التشكيل تواجد ثلاثي الوسط المعتاد لوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش.

وجاء تشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوسيب يورانوفيتش - ديان لوفرين - جوسكو جوارديول - بورنا باريستيش.

الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: إيفان بيريسيتش - أنردي كراماريتش - برونو بيتكوفيتش.

وتأهل منتخب كرواتيا لدور الـ 16 بعد أن تأهل في المركز الثاني للمجموعة الساسدة خلف المغرب وأمام كل من بلجيكا وكندا.

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