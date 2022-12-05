تشكيل اليابان – دوان أساسي في غياب كوبو.. وظهور تومياسو أمام كرواتيا

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 16:08

كتب : FilGoal

منتخب اليابان

أعلن هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان عن تشكيل بلاده لمواجهة كرواتيا في دور الـ 16 لكأس العالم 2022.

ويعتمد مورياسو على طريقة 3-4-3 لتعويض غياب كو إتاكورا مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ الذي يبتعد للإيقاف.

ويشارك الجناح الخطير ريتسو دوان الذي هز شباك ألمانيا وإسبانيا منذ البداية، فيما يغيب تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد للإصابة.

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ويعود واتارو إندو للظهور في خط الوسط على حساب أو تاناكا أفضل لاعب في مباراة اليابان وصاحب هدف الانتصار يومها.

تشكيل اليابان:

حراسة المرمى: شويتشي جوندا

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - مايا يوشيدا – شوجو تانيجوتشي

الوسط: جونيا إيتو - واتارو إندو – هيديماسا موريتا - يوتو ناجاتومو

الهجوم: دايتشي كامادا - دايزن مايدا - ريتسو دوان

دكة البدلاء: إيجي كاواشيما - دانييل شميدت - هيروكي ساكاي - ميكي ياماني - هيروكي إيتو - أو تاناكا - جاكو شيباساكي - تاكومي مينامينو - كاورو ميتوما - يوكي سوما - تاكوما أسانو - أياسي أويدا - شوتو ماتشينو

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