تشكيل اليابان – دوان أساسي في غياب كوبو.. وظهور تومياسو أمام كرواتيا

أعلن هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان عن تشكيل بلاده لمواجهة كرواتيا في دور الـ 16 لكأس العالم 2022.

ويعتمد مورياسو على طريقة 3-4-3 لتعويض غياب كو إتاكورا مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ الذي يبتعد للإيقاف.

ويشارك الجناح الخطير ريتسو دوان الذي هز شباك ألمانيا وإسبانيا منذ البداية، فيما يغيب تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد للإصابة.

ويعود واتارو إندو للظهور في خط الوسط على حساب أو تاناكا أفضل لاعب في مباراة اليابان وصاحب هدف الانتصار يومها.

تشكيل اليابان:

حراسة المرمى: شويتشي جوندا

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - مايا يوشيدا – شوجو تانيجوتشي

الوسط: جونيا إيتو - واتارو إندو – هيديماسا موريتا - يوتو ناجاتومو

الهجوم: دايتشي كامادا - دايزن مايدا - ريتسو دوان

دكة البدلاء: إيجي كاواشيما - دانييل شميدت - هيروكي ساكاي - ميكي ياماني - هيروكي إيتو - أو تاناكا - جاكو شيباساكي - تاكومي مينامينو - كاورو ميتوما - يوكي سوما - تاكوما أسانو - أياسي أويدا - شوتو ماتشينو