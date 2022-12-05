رفض تقليص إيقاف ليفاندوفسكي في الدوري الإسباني

رفضت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الإسباني تقليص إيقاف روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة 3 مباريات.

قبل انطلاق كأس العالم 2022، تعرض ليفاندوفسكي للطرد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني بعد تلقي بطاقتين صفراوين في الشوط الأول، وتم الإعلان عن إيقافه لـ3 مباريات.

ورفضت اللجنة الاستئناف الذي تقدم به برشلونة ضد قرار إيقاف ليفاندوفسكي، واستقرت على العقوبة الأولى.

العقوبة تعني إيقاف النجم البولندي عن مباريات إسبانيول وأتليتكو مدريد وريال بيتيس، وذلك بعد انتهاء كأس العالم.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن غياب ليفاندوفسكي لـ3 مباريات في الدوري لأن حكم المباراة قد كتب في تقريره أن اللاعب البرتغالي قد أشار بإشارات غير لائقة تعبر عن رفضه للقرار أثناء خروجه للملعب ومرة ثانية تجاه الحكم الرابع.

كما تم إيقاف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لمدة 4 مباريات، لكنه أعلن اعتزاله كرة القدم قبل كأس العالم.

وسجل ليفاندوفسكي حتى الآن 13 هدفا مع برشلونة في الدوري خلال 14 مباراة منذ انضمامه للفريق ويحتل صدارة قائمة الهدافين.

ورفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مع ملاحقه ريال مدريد إلى 5 نقاط.

وضمن الفريق أن يبقى في المركز الأول حتى نهاية كأس العالم 2022.

أنهى ليفاندوفسكي رحلته مع منتخب بولندا في كأس العالم يوم الأحد، بعد الخسارة أمام فرنسا 1-3 في دور الـ16.

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