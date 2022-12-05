مران الأهلي - فحوصات توضح إصابة طاهر محمد طاهر

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 13:26

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر

أجرى طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي آشععة على الركبة بسبب إصابة تعرض لها بعد مباراة طلائع الجيش الماضية.

واستأنف الأهلي مرانه صباح اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بفرع النادي في الجزيرة بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة.

وغاب طاهر عن مران الفريق بسبب التي تعرض لها خلال مواجهة طلائع الجيش في الدوري.

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وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للموقع الرسمي للنادي: "طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، أجرى أشعة وخضع لفحوصات طبية تبين من خلالها إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة".

وتابع "اللاعب غاب عن المران الجماعي للفريق اليوم تمهيدًا للخضوع لبرنامج تأهيلي للشفاء من الإصابة والعودة للتدريبات الجماعية".

وعقد مارسيل كولر مدرب الأهلي محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين للتأكيد على عديد من النقاط الفنية والخططية قبل السفر إلى المحلة.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية في بداية المران قبل أن يستأنف تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى جانبًا من التدريبات على الكرات الثابتة والعرضيات والتصويب عن قرب تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

وكان الاهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة خارج ملعبه يوم الأربعاء في الجولة السادسة من الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة محققا العلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن غزل المحلة صاحب المركز الثاني.

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