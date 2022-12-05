ميسي: اندهشت من توديع ألمانيا لـ كأس العالم

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 13:25

كتب : FilGoal

ألمانيا

لم يتخيل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أن يودع منتخب ألمانيا نهائيات كأس العالم 2022 من الدور الأول.

وودع منتخب ألمانيا كأس العالم من مرحلة المجموعات للنسخة الثانية على التوالي.

وقال ميسي عن خروج منتخب ألمانيا من الدور الأول مجددا: "لقد فاجأني ذلك لأن لديهم العديد من اللاعبين المهمين".

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وأضاف في تصريحات نشرتها جريدة أوليه الأرجنتينية "ألمانيا لديها فريق شاب وهي دائما من بين الأفضل".

وأكمل "من المدهش أن يتم إقصائهم من مرحلة المجموعات مرة أخرى".

واستطرد "لكن هذه هي كأس العالم، مما يدل على مدى صعوبة الأمر وكيف أن اسم الفريق لم يعد مهما".

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة هولندا في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

فيما ودع منتخب ألمانيا كأس العالم من الدور الأول رغم فوزه على كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن إسبانيا بعد خسارتها أمام اليابان.

وبذلك يخرج منتخب ألمانيا من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز باللقب في 2018.

وتذيل منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة عام 2018 برصيد ثلاث نقاط.

يأتي ذلك بعد أن وصل منتخب ألمانيا إلى ربع النهائي على الأقل في 16 نسخة متتالية.

وخسر منتخب ألمانيا مباراته الأولى أمام اليابان بهدفين مقابل هدف واحد.

قبل أن يتعادل مغ إسبانيا في المباراة الثانية بهدف لكل فريق.

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