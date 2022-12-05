بعد انسحاب الهند.. السعودية في طريق مفتوح للظفر باستضافة كأس آسيا 2027

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 11:03

كتب : FilGoal

السعودية - الأرجنتين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن انسحاب الملف الهندي من سباق استضافة كأس آسيا 2027.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه بذلك تكون المملكة العربية السعودية المرشح الوحيد لاستضافة النهائيات الآسيوية.

ومن المنتظر إعلان فوز السعودية بتنظيم كأس آسيا لأول مرة في تاريخها، وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في العاصمة البحرينية المنامة بشهر فبراير المقبل.

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وبذلك ستتناوب الدول الخليجية على استضافة 3 نسخ متتالية من كأس آسيا، إذ أقيمت نسخة 2019 في الإمارات العربية المتحدة، وتُنظَّم نسخة 2023 في قطر، ومن خلفهما تأتي السعودية بتنظيم أول سيكون تاريخيًا.

وكانت الكويت أول دولة عربية تستضيف كأس آسيا في نسخة 1980 التي توجت بها.

ثم عادت قطر لتنظم نسخة 1988 و2011 لاحقًا. الإمارات العربية المتحدة بدورها استضافت النهائيات مرتين في 1996 و2019. فيما استضاف لبنان نسخة 2000.

وتمتلك السعودية 3 ألقاب آسيوية أعوام 1984 و1988 و1996، كما خسرت النهائي 3 مرات أخرى في 1992 و2000 و2007.

وتحمل قطر لقب كأس آسيا بتتويجها بنسخة 2019، وتعود لاستضافة نسخة 2023 بعد اعتذار الصين المتأثرة بوباء كورونا.

يتزامن ذلك مع طلب استضافة السعودية لكأس آسيا للسيدات 2026.

وتتنافس السعودية مع الأردن وأستراليا وأوزبكستان على استضافة مسابقة السيدات بعد حوالي 3 سنوات.

كأس آسيا السعودية
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